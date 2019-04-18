«Я ждал «химии»: блогер Сергей Петрухин прокомментировал приговор









«Честно говоря, я ждал химии, домашней или такой. И приговор меня немного удивил. Но это яркий пример. На мне хотят показать людям, что вот, смотрите, мы сейчас Петрухина свалим, 9 180 рублей штрафа, а могло быть и хуже. А что они могут сделать с простым человеком? У нас в стране нет ни свободы слова, ни свободы выражения своего мнения, ни свободы мирных собраний», – сказал после суда Сергей Петрухин.





Правозащитник Роман Кисляк также думал, что будет ограничение свободы.





«Суд выбрал самое мягкое наказание. Но, тем не менее, это обвинительный приговор. Это, я считаю, незаконный приговор. Он постановлен с нарушениями, судебное заседание происходило с многочисленными нарушениями и в ближайшее время мы представим прессе информацию об этом. Будут жалобы, суд проходил фактически не в открытом режиме, большинство мест в зале заняли сотрудники милиции», – прокомментировал правозащитник.





Приговор в законную силу не вступил. Блогер собирается его обжаловать.









Напомним, суд приговорил его к штрафу в размере 360 базовых (9 180 рублей) в доход государства, а также обязал возместить моральный ущерб четырем потерпевшим сотрудникам милиции (в общей сложности 7 500 рублей) и расходы на адвоката. Напомним, гособвинитель просил для Петрухина два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа и штраф в 100 базовых.



