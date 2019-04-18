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Oпределились полуфиналисты Лиги Европы
Источник материала: Партизан
Футбольные клубы "Челси", "Арсенал", "Валенсия" и "Айнтрахт" вышли в полуфинал Лиги Европы. Ответные матчи 1/4 финала прошли в четверг, 18 апреля, в Неаполе, Франкфурте, Валенсии и Лондоне.
Настоящая драма развернулась во Франкфурте. "Бенфика" держала в уме разгромную победу 4:2 в Лиссабоне, поэтому гостевой матч построила от обороны. Такая тактика оказалась провальной. Португальцы пропустили два гола и вылетели из турнира.
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Футбольные клубы "Челси", "Арсенал", "Валенсия" и "Айнтрахт" вышли в полуфинал Лиги Европы. Ответные матчи 1/4 финала прошли в четверг, 18 апреля, в Неаполе, Франкфурте,...
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