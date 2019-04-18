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Минчанин поборется за звание самого тренированного человека на Земле. Если найдет на это деньги

19.04.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин Никита Юндов 13 лет занимался дзюдо, а потом увлекся кроссфитом и добился успеха: в этом году парень занял первое место среди участников из Беларуси в онлайн-этапе отбора на Crossfit Games 2019 — CrossFit OPEN 2019. Это самые масштабные и сложные соревнования по кроссфиту в мире, проводятся они в Штатах. Из Беларуси туда еще никто не ездил. Победитель Игр получает титул Fittest on Earth — «Самый тренированный человек Земли».


Фото: instagram.com/crossfitsf/

Кроссфит — система физподготовки, нацеленная на то, чтобы усилить все физические качества человека: от мощности до баланса. Интенсивные тренировки включают в себя элементы тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, гиревого спорта, спортивной гимнастики, упражнения с весом собственного тела, греблю в помещениях, аэробные упражнения, бег и плавание.

Никите никогда не сиделось на месте: тянуло к спорту. В 7 лет он стал заниматься академической греблей. Тренировался около года, потом бросил. Стал заниматься дзюдо: участвовал в республиканских и международных соревнованиях, в кубке Европы и мира. Получил звание мастера спорта. Считает, что мог бы достичь большего, если бы не отсутствие финансовой поддержки:

— В спорте можно быть суперталантливым и трудолюбивым, но если в спину тебя никто не пихает и не поддерживает финансово, сложно завоевать медали. Когда первоначальный уровень спортсменов плюс-минус одинаковый, достигает вершины тот, в кого больше вкладывают.

Никита — из многодетной семьи. У него пятеро братьев. У родителей не было возможности спонсировать сборы и соревнования: все деньги уходили на жизнь и ее повседневные расходы. Парень рассчитывал только на себя. Тем более что занятия спортом родители в принципе не поощряли: по профессии они врачи и хотели, чтобы парень больше уделял времени учебе, а не физической культуре:

— Не знаю, почему родители были так категоричны по отношению к спорту. Я нормально учился. Не могу сказать, что «забивал» на учебу. Только дед, мастер спорта по боксу, был за то, чтобы я занимался — но на любительском уровне. Не хотел, чтобы я шел в профессиональный спорт: о его минусах знал на собственном опыте.


Фото: instagram.com/crossfitsf/

Так что после школы Никита поступил в БГЭУ на специальность «инновационный менеджмент». И все это время занимался дзюдо.

— Начиналось все с того, что мы с товарищем — Димой Лукашинским — решили включить в тренировки по дзюдо упражнения по кроссфиту. Физические изменения стали видны сразу. Кроссфит повлиял на все основные качества: силу, выносливость, координацию. Результат оказался налицо.

Так постепенно Никита стал все больше времени уделять кроссфиту. В 2017 году начал ходить в зал «Реформа». Первое время занимался с тренером, потом сам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Никита Юндов (@crossfitsf) on Sep 24, 2018 at 12:28am PDT

— Я сразу нацеливался на результат: не тот я человек, который будет ходить в зал и заниматься ради того, чтобы заниматься. Конечно, я уже тогда ставил перед собой определенные задачи — но опять же вставал финансовый вопрос. Призовой фонд, к примеру, Crossfit Games 2019 составляет 300 тысяч долларов. Помимо этого, за первое место в каждом из этапов можно получить 10 тысяч долларов. Но родители не могли ждать, пока я начну выигрывать всемирно известные чемпионаты и получать за это деньги. Нужно было зарабатывать. Какое-то время я провел в IT-компании, потом уволился. Не хотел сидеть за столом и перекладывать бумажки с места на место. Да и жалко было тех лет, которые посвятил спорту. Все-таки много здоровья и сил я потратил на то, чтобы достичь хорошей физической формы. Я решил стать тренером по кроссфиту — и зарабатывать этим. Плюс это была бы возможность самому больше времени проводить в зале и заниматься.

Никаких сертификатов на тот момент у Никиты не было. Да и он сам считает, что бумажка, на которой написано, что ты тренер по кроссфиту, не говорит о профессионализме.


Фото: instagram.com/crossfitsf/

— Сейчас курсы можно пройти за две-три недели и уверять всех, что ты тренер. Чтобы не разочароваться в кроссфите и не бросить, важно попасть к правильному человеку. Перед тем как к кому-то идти, всем рекомендую почитать информацию о самом направлении. Начать можно с руководства для тренеров «CrossFit 1-го уровня». Таким образом вы сможете понять, какие упражнения вам должны показывать на первой тренировке.

Никита все изучал сам. Включал видео известных американских тренеров по кроссфиту, смотрел, как они выполняют упражнения, и пытался повторить. Не получалось — пытался снова. Слушал различные подкасты. Много информации было на английском — Никита считает, тренеру обязательно знать иностранный, если есть желание развиваться и получать новую информацию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Никита Юндов (@crossfitsf) on Oct 11, 2018 at 3:42am PDT

На первые соревнования по кроссфиту Idol Christmas ThrowDown Никита попал спустя полгода тренировок. Они проходили в Москве. Там его команда заняла 14-е место из 40.

— Соревнования по кроссфиту — это возможность узнать свои слабые стороны. Тут ведь как: если ты легкоатлет, будешь хорошо бегать, если гимнаст, у тебя будет отличная гибкость. В кроссфите важно все, поэтому после первых соревнований я учел особенности своего организма и понял, что нужно подтянуть. Благодаря этому на следующем конкурсе занял первое место. Это был чемпионат Moscow Throwdown — 2018. На этапе отбора заявилось двести человек. Требовалось записать видео своего комплекса в соответствии с регламентом и выслать его организаторам. После этого они отбирали 40 участников, которые непосредственно получали возможность состязаться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Никита Юндов (@crossfitsf) on Aug 27, 2018 at 4:08am PDT

Никита много участвует в соревнованиях: был вторым на CrossFit IDOL, четвертым — на Reebok Kyiv Battle. В апреле пройдут соревнования CrossFit Italian Showdown. На них Никита уже отобрался и точно едет. Помимо этого, парень планирует попасть на чемпионат во Францию, Германию и Голландию.

— Я тренируюсь два-три раза в день. На этой неделе, к примеру, в сумме должен позаниматься 18 часов. Питаться стараюсь правильно, но «ЗОЖ головного мозга» я не страдаю. Вообще не ем фастфуд, просто не люблю. К алкоголю отношусь спокойно. Считаю, что если ты регулярно тренируешься, то от бокала вина (да даже от бутылки) на 90−100 кг веса — о мышцах сейчас речь — ничего страшного не произойдет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Никита Юндов (@crossfitsf) on May 31, 2018 at 11:16pm PDT

Главная мечта Никиты — это первенство в Crossfit Games 2019, самых масштабных и сложных соревнованиях по кроссфиту в мире. Отобраться на них сложно. Из стран СНГ туда еще никто не ездил. В этом году Никита — представитель от Беларуси. Также едут два парня из России и один из Украины. В этом году финал Crossfit Games 2019 пройдет с 31 июля по 4 августа.

— Конечно, хочу выиграть! Но пока не понимаю даже, за какие деньги туда поеду: нужно около трех тысяч долларов. В Беларуси сложно со спортивным спонсорством. Нет крупных компаний, лицом которых ты мог бы стать. По сути, в тебе никто не заинтересован.

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Минчанин своими силами попал на Crossfit Games 2019, но денег поехать в США нет
 
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