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Смелая и шокирующая. Какую звезду назвали самой стильной женщиной года?

19.04.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский совет модельеров (CFDA) решил присудить Дженнифер Лопес звание иконы стиля, об этом рассказывает британский Vogue. Награду CFDA Fashion Icon Award дают за вклад в развитие модной индустрии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Всю свою карьеру певица и актриса экспериментировала с модой и стилем: от сверкающих боди до платьев в пол от Valentiono и дерзких уличных луков.

— Дженнифер Лопес использует одежду, чтобы выразить уверенность и свою силу, — отметила председатель CFDA Дайан фон Фюрстенберг. — И дизайнеры, и фанаты с нетерпением ждут ее новых модных образов. Лопес идет по стопам Наоми Кэмпбелл, Рианны, Иман и Кейт Мосс — все они уже получили такой приз. Награду Дженнифер Лопес решили дать в то время, когда она готовится к свадьбе с Алексом Родригесом и туру по Северной Америке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

— Ее стиль всегда смелый, яркий и запоминающийся, — говорит Стивен Колб, главный исполнительный директор CFDA. — Наши дизайнеры любят одевать ее как для сцены, так и для светских мероприятий. Среди запоминающихся выходов в последнее время: зеркальное платье от Тома Форда на церемонии «Оскар», шокирующее розовое платье от Giambattista Valli, которое она выбрала для премьеры фильма «Начни все сначала», и сапоги-джинсы Versace, которые заставили всех задуматься, а нужны ли к таким сапогам брюки.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 13 Дек 2018 в 2:28 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от girlbuytheshoes

 
 
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Американский совет модельеров (CFDA) решил присудить Дженнифер Лопес звание иконы стиля, об этом рассказывает британский Vogue. Награду CFDA Fashion Icon Award дают за вклад в...
 
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