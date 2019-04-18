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Toyota представила новый компактный «каблучок» ProAce City на французской платформе PSA

19.04.2019 09:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Toyota выходит на европейский рынок компактных «каблучков» — накануне компания обнародовала первые подробности о легкой коммерческой модели ProAce City, которая будет доступна как в пассажирском, так и утилитарном грузовом исполнении.


Техническую платформу ProAce City делит с дебютировавшим в прошлом году трио новейших фургонов французского концерна PSA — Peugeot Partner/Rifter, Citroen Berlingo и Opel Combo, созданных на модульной «тележке» EMP2. Сборку ProAce City наладят на том же заводе в Виго (Испания), где выпускаются вышеупомянутые модели.


«Каблучок» от Toyota также будет предлагаться с двумя вариантами длины кузова — 4,4 м и 4,75 м (колесная база — 2,78 м и 2,97 м соответственно). Заявленная грузоподъемность — до 1000 кг, а объем грузового отсека варьируется от 3,3 до 4,3 кубометра. Пассажирская модификация с обозначением ProAce City Verso будет предлагаться с пятью или семью местами.


В «базе» у фургонов предусмотрены круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, контроль рядности движения и усталости водителя. Среди опций — система предупреждения о раскачке кузова, адаптивный круиз-контроль и мониторинг «слепых» зон.


Как и в случае с аналогами Peugeot, Citroen и Opel, покупатели ProAce City смогут выбирать между бензиновыми моторами объемом 1,2 л и 1,5-литровым турбодизелем с отдачей от 75 до 130 лошадиных сил. Коробки передач — 5- или 6-ступенчатая «механика» и 8-ступенчатый «автомат» для самых мощных версий.


Мировая премьера ProAce City пройдет в конце апреля на выставке коммерческого транспорта в Бирмингеме. У европейских дилеров новый «каблучок» Toyota появится в начале следующего года.

 
 
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Toyota выходит на европейский рынок компактных «каблучков» - компания обнародовала первые подробности о легкой коммерческой модели ProAce City, которая будет доступна...
 
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