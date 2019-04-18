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Заявители Дня Воли могут оказаться за решеткой
Источник материала: Партизан
Заявители Дня Воли – 2019 могут получить до 15 суток ареста за попытку оспорить нарушение со стороны МВД договора об охране мероприятия на День Воли в Киевском сквере. Об этом сообщил руководитель движения “За свабоду” Юрий Губаревич.
Заявители акции: Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Игорь Борисов и Николай Козлов – получили из УВД Центрального района Минска протоколы о совершении административного правонарушения по арт. 23.34 ч 2 (Нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия), что влечет наложение штрафа от 20 до 40 базовых единиц, либо административный арест.
Заявителям вменяют отсутствие оплаты за услуги милиции по истечению 10-дневного срока после проведения мероприятия. И никого не волнует, что заявители направили претензию на нарушение договора и некачественно оказанные услуги со стороны минской милиции.
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Заявители Дня Воли – 2019 могут получить до 15 суток ареста за попытку оспорить нарушение со стороны МВД договора об охране мероприятия на День Воли в Киевском...
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