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Заявители Дня Воли могут оказаться за решеткой

19.04.2019 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заявители Дня Воли – 2019 могут получить до 15 суток ареста за попытку оспорить нарушение со стороны МВД договора об охране мероприятия на День Воли в Киевском сквере. Об этом сообщил руководитель движения “За свабоду” Юрий Губаревич.

Заявители акции: Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Игорь Борисов и Николай Козлов – получили из УВД Центрального района Минска протоколы о совершении административного правонарушения по арт. 23.34 ч 2 (Нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия), что влечет наложение штрафа от 20 до 40 базовых единиц, либо административный арест.

Заявителям вменяют отсутствие оплаты за услуги милиции по истечению 10-дневного срока после проведения мероприятия. И никого не волнует, что заявители направили претензию на нарушение договора и некачественно оказанные услуги со стороны минской милиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Заявители Дня Воли – 2019 могут получить до 15 суток ареста за попытку оспорить нарушение со стороны МВД договора об охране мероприятия на День Воли в Киевском...
 
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