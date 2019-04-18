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В Европарламенте депутат сыграл гимн ЕС на губной гармошке

19.04.2019 08:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Словенский депутат вызвал бурные аплодисменты в зале Европарламента, исполнив гимн ЕС на губной гармошке.


Фото: кадр из видео

Подводя итоги последнего заседания нынешнего состава Европейского парламента, словенский депутат воспользовался возможностью, чтобы дать музыкальное представление. 

"Мы вместе несем ответственность за сохранение Европы. Давайте восстановим Нотр-Дам и счастливой Пасхи!" - сказал Лойзе Петерле и исполнил мелодию "Ода радости" - гимн ЕС - на губной гармошке, вызвав аплодисменты европейских политиков.

 
 
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Словенский депутат вызвал бурные аплодисменты в зале Европарламента, исполнив гимн ЕС на губной гармошке.
 
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