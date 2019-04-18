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В Европарламенте депутат сыграл гимн ЕС на губной гармошке
Источник материала: Партизан
Словенский депутат вызвал бурные аплодисменты в зале Европарламента, исполнив гимн ЕС на губной гармошке.
Фото: кадр из видео
Подводя итоги последнего заседания нынешнего состава Европейского парламента, словенский депутат воспользовался возможностью, чтобы дать музыкальное представление.
"Мы вместе несем ответственность за сохранение Европы. Давайте восстановим Нотр-Дам и счастливой Пасхи!" - сказал Лойзе Петерле и исполнил мелодию "Ода радости" - гимн ЕС - на губной гармошке, вызвав аплодисменты европейских политиков.
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Словенский депутат вызвал бурные аплодисменты в зале Европарламента, исполнив гимн ЕС на губной гармошке.
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