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Мингорсуд рассмотрел апелляцию Федынича и Комлика
Источник материала: Партизан
Лидеры профсоюза РЭП оспаривали отказ суда Центрального района Минска удовлетворить иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к сайту belnovosti.by.
18 апреля судебная коллегия Мингорсуда по гражданским делам отказала лидерам профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику в удовлетворении апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции, сообщает
Геннадий Федынич рассказл praca-by.info, что они с Игорем Комликом намерены пройти все судебные инстанции Беларуси – вплоть до Верховного суда:
– Решение суда не вызвало у меня никаких эмоций. В мотивировочной части судья Центрального района Длужневский со ссылкой на ответчика указывает, что статья изложена “на языке журналистики”. Из этого я сделал вывод: одному изданию “на языке журналистики” позволено оклеветать любого – и ему ничего за это не будет, а другое – получит по максимуму.
Это лишний раз подтверждает, что необходимость проведения судебной реформы в Беларуси уже давно перезрела. Входила бы Беларусь в Евросоюз, то Страсбургский суд давно уже взыскал бы немалые деньги за подобные публикации в Белновостях. На мой взгляд, именно поэтому Беларусь туда и не стремится. Уходя, я сказал судьям, что мне их искренне жаль.
– Власть выстроила здание, которое должно было очернить профсоюз РЭП: вынь кирпичик – рухнет все здание. Если признать клеветой публикации Белновостей, тогда чего вообще стоит «дело профсоюзов»? Ответчик не предоставил никаких доказательств, но вновь сослался на приговор по уголовному делу, по которому мы признаны виновными в нарушении статьи о неуплате налогов. Но виновными в других преступлениях суд нас не признавал. А сайт назвал нас ворами и лгунами, – подчеркнул Игорь Комлик.
– Я пытался доказать, что «ворованные деньги» и «приобретенное имущество» – клевета, но меня убедили и МВД, и суды, что это правда. И не оставляют мне иного выбора, кроме как искать это имущество с их же помощью.
Поводом для судебного разбирательства стали публикации «Дело профсоюзов» или нет дыма без огня» от 14 мая 2018 года и «Фиктивный РЭП Федынича» от 21 мая 2018 года на сайте belnovosti.by. Вот только одна цитата из статьи:
«К примеру, в 2015 году Комлик приобрел двухкомнатную квартиру стоимостью не менее 42 тыс. евро и загородный дом стоимостью около 42 тыс. евро… Федынич же, как истинный лидер и защитник трудящихся, не стал мелочиться и в том же 2015 году зарегистрировал дом стоимостью около 100 тыс. евро, построенный на одном из принадлежащих ему земельных участков под Минском».
Ранее суд Центрального района Минска отказал в удовлетворении иска профсоюза РЭП о защите чести, достоинства и деловой репутации к сайту belnovosti.by.
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Лидеры профсоюза РЭП оспаривали отказ суда Центрального района Минска удовлетворить иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к сайту belnovosti.by.
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