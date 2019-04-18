Мингорсуд рассмотрел апелляцию Федынича и Комлика









praca-by.info . 18 апреля судебная коллегия Мингорсуда по гражданским делам отказала лидерам профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику в удовлетворении апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции, сообщает





Геннадий Федынич рассказл praca-by.info, что они с Игорем Комликом намерены пройти все судебные инстанции Беларуси – вплоть до Верховного суда:





– Решение суда не вызвало у меня никаких эмоций. В мотивировочной части судья Центрального района Длужневский со ссылкой на ответчика указывает, что статья изложена “на языке журналистики”. Из этого я сделал вывод: одному изданию “на языке журналистики” позволено оклеветать любого – и ему ничего за это не будет, а другое – получит по максимуму.





Это лишний раз подтверждает, что необходимость проведения судебной реформы в Беларуси уже давно перезрела. Входила бы Беларусь в Евросоюз, то Страсбургский суд давно уже взыскал бы немалые деньги за подобные публикации в Белновостях. На мой взгляд, именно поэтому Беларусь туда и не стремится. Уходя, я сказал судьям, что мне их искренне жаль.





– Власть выстроила здание, которое должно было очернить профсоюз РЭП: вынь кирпичик – рухнет все здание. Если признать клеветой публикации Бел новостей , тогда чего вообще стоит «дело профсоюзов»? Ответчик не предоставил никаких доказательств, но вновь сослался на приговор по уголовному делу, по которому мы признаны виновными в нарушении статьи о неуплате налогов. Но виновными в других преступлениях суд нас не признавал. А сайт назвал нас ворами и лгунами, – подчеркнул Игорь Комлик.









– Я пытался доказать, что «ворованные деньги» и «приобретенное имущество» – клевета, но меня убедили и МВД, и суды, что это правда. И не оставляют мне иного выбора, кроме как искать это имущество с их же помощью.





Поводом для судебного разбирательства стали публикации «Дело профсоюзов» или нет дыма без огня» от 14 мая 2018 года и «Фиктивный РЭП Федынича» от 21 мая 2018 года на сайте belnovosti.by. Вот только одна цитата из статьи:





«К примеру, в 2015 году Комлик приобрел двухкомнатную квартиру стоимостью не менее 42 тыс. евро и загородный дом стоимостью около 42 тыс. евро… Федынич же, как истинный лидер и защитник трудящихся, не стал мелочиться и в том же 2015 году зарегистрировал дом стоимостью около 100 тыс. евро, построенный на одном из принадлежащих ему земельных участков под Минском».





Ранее суд Центрального района Минска отказал в удовлетворении иска профсоюза РЭП о защите чести, достоинства и деловой репутации к сайту belnovosti.by.