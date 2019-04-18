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Как будут работать больницы и поликлиники на майские праздники
Источник материала: Партизан
Минздрав изменил график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в мае.
Больничные организации 1, 7, 9 мая будут принимать пациентов по графику праздничного дня, 4, 11 мая – по субботнему графику, 5 мая – выходного дня, 6, 8, 10 мая – как в обычные рабочие дни, сообщает
Амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические организации, организации переливания крови, медтехники и аптеки 1, 7, 9 мая будут работать как в праздничные дни, 4, 10, 11 мая – по графику рабочего дня, 5 мая – выходного дня, 6, 8 мая – по субботнему графику.
На праздничных мероприятиях будут дежурить медики. Службы скорой медицинской помощи переведут в режим повышенной готовности.
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Минздрав изменил график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в мае.
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