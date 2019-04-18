Как будут работать больницы и поликлиники на майские праздники

БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения. Больничные организации 1, 7, 9 мая будут принимать пациентов по графику праздничного дня, 4, 11 мая – по субботнему графику, 5 мая – выходного дня, 6, 8, 10 мая – как в обычные рабочие дни, сообщаетсо ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.





Амбулаторно-поликлинические, санитарно-эпидемиологические организации, организации переливания крови, медтехники и аптеки 1, 7, 9 мая будут работать как в праздничные дни, 4, 10, 11 мая – по графику рабочего дня, 5 мая – выходного дня, 6, 8 мая – по субботнему графику.





На праздничных мероприятиях будут дежурить медики. Службы скорой медицинской помощи переведут в режим повышенной готовности.



