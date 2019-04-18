Польша не готова к переходу на евро

"Речь идет о том, чтобы все политические силы, включая нашу, гарантировали, что в Польше не будет введено евро, пока Польша не достигнет экономического уровня стран, расположенных к западу от наших границ", - отметил Качиньский.





Он добавил, что в этом вопросе надо равняться на Германию.





В документе, который подготовил PiS и который предлагается подписать оппозиционным силам, указывается, что за последние 30 лет разница между Польшей и развитыми странами Запада существенно сократилась.





По мнению Качиньского, польский злотый сейчас защищает достигнутый жизненный уровень поляков и гарантирует как экономическое развитие страны, так и соответствующую политику страны.









Он выразил надежду, что предложенную декларацию подпишут все другие влиятельные политические силы страны, в том числе либеральная Европейская коалиция и движение Kukiz'15.





Лидер радикального движения Kukiz'15 Павел Кукиз уже задекларировал, что его сила поддержит эту декларацию.





Как сообщалось, Польша как член Европейского Союза обязана со временем перейти на евро. Однако в соглашении о вступлении страны в ЕС не определена дата введения в обращение общеевропейской валюты



