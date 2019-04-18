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Польша не готова к переходу на евро
Источник материала: Партизан
Об этом заявил лидер партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, призвав все влиятельные партии Польши подписать соответствующую декларацию по этому поводу, информирует собственный корреспондент
"Речь идет о том, чтобы все политические силы, включая нашу, гарантировали, что в Польше не будет введено евро, пока Польша не достигнет экономического уровня стран, расположенных к западу от наших границ", - отметил Качиньский.
Он добавил, что в этом вопросе надо равняться на Германию.
В документе, который подготовил PiS и который предлагается подписать оппозиционным силам, указывается, что за последние 30 лет разница между Польшей и развитыми странами Запада существенно сократилась.
По мнению Качиньского, польский злотый сейчас защищает достигнутый жизненный уровень поляков и гарантирует как экономическое развитие страны, так и соответствующую политику страны.
Он выразил надежду, что предложенную декларацию подпишут все другие влиятельные политические силы страны, в том числе либеральная Европейская коалиция и движение Kukiz'15.
Лидер радикального движения Kukiz'15 Павел Кукиз уже задекларировал, что его сила поддержит эту декларацию.
Как сообщалось, Польша как член Европейского Союза обязана со временем перейти на евро. Однако в соглашении о вступлении страны в ЕС не определена дата введения в обращение общеевропейской валюты.
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Об этом заявил лидер партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, призвав все влиятельные партии Польши подписать соответствующую декларацию по этому...
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