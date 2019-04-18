133 рубля! Поездка в такси из аэропорта в Минск для поляка обошлась в круглую сумму

Источник материала: Партизан

"А что вы хотели, у нас тарифы такие, могу вам даже и чек дать", - так порой говорят таксисты пассажиру, который берет такси "от борта", и в конце поездки узнает сумму, которую ему придется заплатить. После всех скандалов с таксистами вроде "Саши 63 рубля", кажется, все уже знают, что о сумме поездки нужно договариваться заранее. Однако, для некоторых таксистов - счастье - это иностранец, которые не в курсе наших местных дел.





Вот и житель Польши, похоже, не знал. "Приехал друг из Польши в Минск и вот столько заплатил таксисту за проезд от аэропорта до гостиницы Renaissance (проспект Дзержинского, 1)", - такая информация появилась в соцсетях, в группе "ЧП и ДТП - Беларусь Минск". В чеке, который выдал таксист после поездки, значится сумма в 133 рубля. Отметим, что по вызову или через приложение поездка обходится в 35-40 рублей. Можно найти вариант и за 30 рублей.



