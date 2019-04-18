ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

133 рубля! Поездка в такси из аэропорта в Минск для поляка обошлась в круглую сумму

19.04.2019 07:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"А что вы хотели, у нас тарифы такие, могу вам даже и чек дать", - так порой говорят таксисты пассажиру, который берет такси "от борта", и в конце поездки узнает сумму, которую ему придется заплатить. После всех скандалов с таксистами вроде "Саши 63 рубля", кажется, все уже знают, что о сумме поездки нужно договариваться заранее. Однако, для некоторых таксистов - счастье - это иностранец, которые не в курсе наших местных дел.



Вот и житель Польши, похоже, не знал. "Приехал друг из Польши в Минск и вот столько заплатил таксисту за проезд от аэропорта до гостиницы Renaissance (проспект Дзержинского, 1)", - такая информация появилась в соцсетях, в группе "ЧП и ДТП - Беларусь Минск". В чеке, который выдал таксист после поездки, значится сумма в 133 рубля. Отметим, что по вызову или через приложение поездка обходится в 35-40 рублей. Можно найти вариант и за 30 рублей. 


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"А что вы хотели, у нас тарифы такие, могу вам даже и чек дать", - так порой говорят таксисты пассажиру, который берет такси "от борта", и в конце поездки узнает сумму,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Деньги из мусора: как продать ненужную одежду и обувь?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика