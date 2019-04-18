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Много забивающий «Гомель» против лидера чемпионата. Анонс четвертого тура

19.04.2019 09:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Чемпионат Беларуси по футболу набирает обороты, и вот уже на носу четвертый тур, который начнется матчем в Минске.

19 апреля «горожане» примут команду из Могилева, которая до сих пор не набрала ни одного балла, а «Витебск» в Гродно попробует добыть первую победу.

В этом туре лидеры первенства сыграют против значительно менее рейтинговых соперников, но расслабляться не стоит. Чемпионат только начался, все полны сил и готовы дать бой.


«Шахтер» и брестское «Динамо» пока набрали максимальное количество очков на старте чемпионата. Продолжат ли они победное шествие и в четвертом туре? Фото: «Шахтер»

Пожалуй, самым интересным противостоянием можно назвать матч «Гомеля» против «Шахтера». «Рыси» уже наколотили 11 мячей соперникам, два игрока команды возглавляют таблицу бомбардиров, матч пройдет при домашних трибунах. Пожалуй, «горнякам» придется непросто.

Добывшая первую победу «Славия» у себя на поле примет уязвленный БАТЭ. Столичное «Торпедо» попробует набрать очки в игре против минского «Динамо», а новичок лиги РЦОР-БГУ сыграет против брестского «Динамо».

Отметим, что матч между «Слуцком» и «Ислочью» состоится на искусственном поле стадиона Слуцкого государственного колледжа. Арену готовили к матчам «вышки» заранее, и она в конце зимы получила право принять чемпионат Беларуси.


Фото: Сергей Ануфрейчик

Видео: АБФФ-ТВ

Все игры можно смотреть в прямом эфире на VOKA.TV.

Четвертый тур начнется двумя играми в пятницу:

ФК «Минск» — «Дняпро-МЧЗ», 18.45;

«Неман» — ФК «Витебск», 20.45.

Во второй день пройдут еще три игры:

«Славия» — БАТЭ, 15.00;

«Торпедо» (Минск) — «Динамо» (Минск), 17.00;

ФК «Городея» — «Торпедо-БелАЗ», 19.00.

Завершится тур в воскресенье еще тремя встречами:

ФК «Слуцк» — «Ислочь», 15.00;

РЦОР-БГУ — «Динамо» (Брест), 17.00;

ФК «Гомель» — «Шахтер». 19.45.

Положение в чемпионате перед четвертым туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Шахтер 3 3 0 0 5 0 9
2 Динамо (Брест) 3 3 0 0 6 2 9
3 Динамо (Минск) 3 2 1 0 2 0 7
4 ФК Гомель 3 2 0 1 11 3 6
5 БАТЭ 3 2 0 1 6 1 6
6 Ислочь 3 2 0 1 3 1 6
7 Торпедо-БелАЗ 3 1 1 1 4 4 4
8 Торпедо (Минск) 3 1 1 1 2 2 4
9 Славия 3 1 0 2 3 4 3
10 Неман 3 1 0 2 3 6 3
11 ФК Витебск 3 0 3 0 2 2 3
12 ФК Минск 3 0 3 0 1 1 3
13 ФК Городея 3 0 1 2 1 4 1
14 РЦОР-БГУ 3 0 1 2 0 7 1
15 ФК Слуцк 3 0 1 2 0 7 1
16 Дняпро-МЧЗ 3 0 0 3 2 7 0

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Яркой завершающей афишей третьего тура станет матч в Гомеле, где местный клуб сыграет против лидера чемпионата солигорского «Шахтера».
 
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