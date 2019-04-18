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Ежегодное послание Александра Лукашенко народу и парламенту Беларуси. Прямая трансляция
19.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня
«В послании будут концептуально отражены основные акценты в социально-экономическом развитии страны на нынешнем этапе. Содержание послания в том числе определяется, исходя из анализа обращений (граждан), поступивших перед «Большим разговором с президентом» 1 марта текущего года», – говорится в сообщении.
На выступление главы государства в Доме правительства приглашены высшие должностные лица страны, члены кабинета министров, руководители государственных органов, крупных предприятий, вузов, дипломаты, а также журналисты и представители общественности.
По мнению экспертов, Лукашенко назовет даты проведения президентских и парламентских выборов. Согласно законодательству, выборы главы государства должны пройти не позднее 30 августа 2020 года, а парламентские – не позднее 10 сентября.
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В послании будут отражены основные акценты в социально-экономическом развитии страны на нынешнем этапе, сообщили в пресс-службе главы государства.
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