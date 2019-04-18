Ежегодное послание Александра Лукашенко народу и парламенту Беларуси. Прямая трансляция

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту. Об этом сказано в сообщении пресс-службы главы государства.

«В послании будут концептуально отражены основные акценты в социально-экономическом развитии страны на нынешнем этапе. Содержание послания в том числе определяется, исходя из анализа обращений (граждан), поступивших перед «Большим разговором с президентом» 1 марта текущего года», – говорится в сообщении.

На выступление главы государства в Доме правительства приглашены высшие должностные лица страны, члены кабинета министров, руководители государственных органов, крупных предприятий, вузов, дипломаты, а также журналисты и представители общественности.

По мнению экспертов, Лукашенко назовет даты проведения президентских и парламентских выборов. Согласно законодательству, выборы главы государства должны пройти не позднее 30 августа 2020 года, а парламентские – не позднее 10 сентября.