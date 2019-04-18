ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Комитет госконтроля Могилевской области информирует

19.04.2019 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Комитет госконтроля Могилевской области информирует

Ход наведения порядка в сельхозорганизациях региона

КГК Могилевской области осуществляется контроль за наведением порядка в сельхозорганизациях региона, соблюдением ими производственной и технологической дисциплины.

Так, с 27.03.2019 по 31.03.2019 совместно с управлением Департамента финансовых расследований КГК Рес­публики Беларусь по Могилевской области обследовано 89 производственных объектов (57 животноводческих и 32 мехдвора) 34 сельхозорганизаций 19 районов (из 21). На 85 объектах 33 сельхозорганизаций зафиксированы недостатки и нарушения, по которым местным органам власти и руководителям организаций оперативно внесены соответствующие предложения по устранению.

На 05.04.2019 за допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 21 должностное лицо 16 сельхозорганизаций на общую сумму 5,7 тыс. рублей. Возбуждены административные процессы в отношении еще 9 юридических и 4 физических лиц.

По предложению Комитета к дисциплинарной ответственности привлечено 31 должностное лицо сельхозорганизаций и райсельхозпродов.
Соответствующие контрольные мероприятия, в том числе на ранее обследованных объектах, будут продолжены.

 

Работники КГК областивысадили деревья

Добровольные бригады Комитета госконтроля на посадки леса выезжают ежегодно. В этом году обновление леса было приурочено к 100-летию органов госконтроля.

Контролеры высаживали деревья в Вильчицком лесничестве Могилевского лесхоза. Раньше на этом участке были деревья, поврежденные жуком-короедом. Больные деревья лесники вырубили и оперативно пустили на переработку. Теперь на этом месте будет расти новый здоровый лес.

В общей сложности за день было высажено около 4 тысяч сеянцев на площади более 1.5 гектаров. Среди посадочного материала были дубы, сосны, ели и березы.

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ход наведения порядка в сельхозорганизациях региона КГК Могилевской области осуществляется контроль за наведением порядка в сельхозорганизациях...
 
Новости дня
Новости разные
 
В каком режиме будет работать Детский парк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
19.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • calvin klein небесный пенистый белое шифоновое вечернее платье вот тут
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика