Комитет госконтроля Могилевской области информирует

Источник материала: Кировец





Ход наведения порядка в сельхозорганизациях региона

КГК Могилевской области осуществляется контроль за наведением порядка в сельхозорганизациях региона, соблюдением ими производственной и технологической дисциплины.

Так, с 27.03.2019 по 31.03.2019 совместно с управлением Департамента финансовых расследований КГК Рес­публики Беларусь по Могилевской области обследовано 89 производственных объектов (57 животноводческих и 32 мехдвора) 34 сельхозорганизаций 19 районов (из 21). На 85 объектах 33 сельхозорганизаций зафиксированы недостатки и нарушения, по которым местным органам власти и руководителям организаций оперативно внесены соответствующие предложения по устранению.

На 05.04.2019 за допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 21 должностное лицо 16 сельхозорганизаций на общую сумму 5,7 тыс. рублей. Возбуждены административные процессы в отношении еще 9 юридических и 4 физических лиц.

По предложению Комитета к дисциплинарной ответственности привлечено 31 должностное лицо сельхозорганизаций и райсельхозпродов.

Соответствующие контрольные мероприятия, в том числе на ранее обследованных объектах, будут продолжены.

Работники КГК областивысадили деревья

Добровольные бригады Комитета госконтроля на посадки леса выезжают ежегодно. В этом году обновление леса было приурочено к 100-летию органов госконтроля.

Контролеры высаживали деревья в Вильчицком лесничестве Могилевского лесхоза. Раньше на этом участке были деревья, поврежденные жуком-короедом. Больные деревья лесники вырубили и оперативно пустили на переработку. Теперь на этом месте будет расти новый здоровый лес.

В общей сложности за день было высажено около 4 тысяч сеянцев на площади более 1.5 гектаров. Среди посадочного материала были дубы, сосны, ели и березы.