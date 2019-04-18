Содержательная экскурсия для школьников в Кировскую МРОС ДОСААФ

Источник материала: Кировец











В рамках мероприятий по безопасности дорожного движения для учащихся СШ №1 была организована экскурсия в Кировскую межрайонную организационную структуру ДОСААФ. Об этом рассказал председатель МРОС ДОСААФ Сергей Максименко.

Эту организацию ребята посетили впервые, и им было интересно все: учебные кабинеты, автомобили, автодром.

Сначала учащихся ознакомили с историей автошколы, ее достижениями.

Далее школьники побывали в учебных кабинетах, где проходят теоретические занятия по подготовке (переподготовке) будущих водителей. С большим интересом они рассматривали детали, из которых состоит автомобиль, стенды и макеты по оказанию первой медицинской помощи при ДТП, стенды с дорожными знаками, отдельные из которых, как оказалось, они уже знают.

Преподавателем О.М.Лесниковской был проведен урок, где ученики закрепили знания по сигналам светофора, регулировщика. В завершении урока ребят призвали соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными на дороге для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

Следующим этапом экскурсии стало посещение автодрома. Школьники смогли не только посмотреть, как проходит процесс обучения и как выглядят учебные автомобили, но и сами получили возможность посидеть за рулем, нажать на педали.

В завершении экскурсии ребятам были вручены членские билеты ДОСААФ.