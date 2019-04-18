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Лукашенко поручил правительству повысить пенсии в 2019 году

19.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству подготовить проекты решений об увеличении пенсий в 2019 году, передает «МИР 24».

«Надо помнить, что от зарплаты тех, кто работает, зависит благосостояние людей старшего возраста. Для большинства из них пенсия – это единственный источник дохода. В 2018 году трижды увеличены пенсии, их рост должен быть и в 2019-м.

Поручаю правительству, не откладывая, подготовить проекты необходимых решений. Социально гарантированный уровень соотношения средней пенсии по возрасту и средней зарплаты должен стремиться к 50%, но не ниже 40%, как это принято в остальном мире», – сказал Лукашенко во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию в пятницу в Минске.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня обращается с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. В документе будут концептуально отражены основные акценты в социально-экономическом развитии страны на нынешнем этапе. Содержание послания  определяется, исходя из анализа обращений (граждан), поступивших перед «Большим разговором с президентом» 1 марта.

На выступление главы государства в Доме правительства приглашены высшие должностные лица страны, члены кабинета министров, руководители государственных органов, крупных предприятий, вузов, дипломаты, а также журналисты и представители общественности.

По мнению экспертов, Лукашенко назовет даты проведения президентских и парламентских выборов в Республике Беларусь.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом президент сказал во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию в пятницу в Минске.
 
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