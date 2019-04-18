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Обращение Александра Лукашенко. Тезисы
19.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 апреля обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту. Главное из речи президента – в материале «МИР 24».
Лукашенко начал свою речь с того, что напомнил собравшимся об историческом прошлом Беларуси, отметив, что страна развивалась «в условиях сложнейших геополитических, экономических, общественных, региональных и глобальных трансформаций».
Говоря об экономике страны, белорусский лидер подчеркнул важность развития не только мелкого и среднего бизнеса, но и крупных производств, в которых, по его мнению, заключается «мощь народа».
«Фундамент государства – это сильная экономика. Мы не утратили наши знаменитые предприятия. Но мы не останавливаемся на достигнутом», – отметил Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что доходы населения и их рост – приоритетная задача правительства.
«Мы должны создать людям минимальные условия для жизни. А это – 500 долларов в месяц». Пенсия единственный источник дохода.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 апреля обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту. Главное из речи президента – в материале «МИР...
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