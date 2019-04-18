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Обращение Александра Лукашенко. Тезисы

19.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 апреля обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту. Главное из речи президента – в материале «МИР 24».

Лукашенко начал свою речь с того, что напомнил собравшимся об историческом прошлом Беларуси, отметив, что страна развивалась «в условиях сложнейших геополитических, экономических, общественных, региональных и глобальных трансформаций». 

«Мы находилась под пристальным вниманием мирового сообщества. За нами наблюдали, оценивали, частенько навешивали ярлыки и ставили в условия экономической и политической блокады. Но через тернии санкций, испытания мировыми кризисами мы вышли к намеченным целям», – сказал Лукашенко.

Президент отметил, что в вопросах суверенитета, безопасности, а также внутренней и внешней политики Беларуси «не  было и не будет места никаким компромиссам».

«Развивая отношения с нашими стратегическими союзниками и партнерами, ни на шаг не отступили от принципов самостоятельного принятия решений, подчиненных собственным национальным интересам», – заявил Лукашенко.

Говоря об экономике страны, белорусский лидер подчеркнул важность развития не только мелкого и среднего бизнеса, но и крупных производств, в которых, по его мнению, заключается «мощь народа».

«Фундамент государства – это сильная экономика. Мы не утратили наши знаменитые предприятия. Но мы не останавливаемся на достигнутом», – отметил Лукашенко.

Особое внимание президент призвал уделять ценовой политике.

«Если цены начнут где-то расти, то правительство должно незамедлительно реагировать. Именно цены волнуют белорусов. Инфляцию необходимо придерживать в рамках пяти процентов», – сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что доходы населения и их  рост – приоритетная задача правительства.

«Мы должны создать людям минимальные условия для жизни. А это – 500 долларов в месяц». Пенсия единственный источник дохода.

 



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Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 апреля обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту. Главное из речи президента – в материале «МИР...
 
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