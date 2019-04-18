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Лукашенко заявил, что в вопросах суверенитета Беларуси нет места компромиссам

19.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В вопросах суверенитета и безопасности в политике Беларуси не будет места компромиссам. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту, сообщает «МИР 24». 

«В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность», – сказал президент Беларуси. 

Он также отметил, что развивая отношения со стратегическими союзниками и зарубежными партнерами Беларусь ни на шаг не отступила от принципов самостоятельного принятии решений, подчиненных собственным национальным интересам, но ни в коем случае не противоречащим другим народам и, прежде всего, соседям.

Напомним, в Овальном зале Дома правительства в Минске присутствуют высшие должностные лица страны, члены кабинета министров, руководители государственных органов, крупных предприятий, вузов, дипломаты, а также журналисты и представители общественности.



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Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.
 
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