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Лукашенко заявил, что в вопросах суверенитета Беларуси нет места компромиссам
19.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В вопросах суверенитета и безопасности в политике Беларуси не будет места компромиссам. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту, сообщает «МИР 24».
«В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность», – сказал президент Беларуси.
Он также отметил, что развивая отношения со стратегическими союзниками и зарубежными партнерами Беларусь ни на шаг не отступила от принципов самостоятельного принятии решений, подчиненных собственным национальным интересам, но ни в коем случае не противоречащим другим народам и, прежде всего, соседям.
Напомним, в Овальном зале Дома правительства в Минске присутствуют высшие должностные лица страны, члены кабинета министров, руководители государственных органов, крупных предприятий, вузов, дипломаты, а также журналисты и представители общественности.
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Белорусский лидер выступает с ежегодным посланием к народу и парламенту.
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