Лукашенко: Память о Великой Отечественной войне для нас незыблема и свята

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Память о Великой Отечественной войне для нас незыблема и свята», – сказал президент Беларуси во время своего ежегодного послания белорусскому народу и парламенту, сообщает «МИР 24».

«Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивание границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность. Поэтому память о Великой Отечественной войне для нас незыблема и свята. Да, наша история началась более тысячи лет назад, но она вполне могла бы закончиться в 40-е годы прошлого века, если бы не героизм нашего советского народа», – подчеркнул глава государства.

«В день 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков мы будем отмечать важную для нашей страны, для нашей государственности дату. Дату, которая стала символом независимости и свободы родной земли», – добавил он.