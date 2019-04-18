Лукашенко: Народ Беларуси, пройдя через испытания, создал государство для жизни

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский народ, пройдя через испытания, сумел создать свое государство. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает «МИР 24».

«Юбилейный для нашего Основного закона год мы с вами встречаем в привычном, но в обновленном интерьере, в здании, которое является летописью нашей политической истории, истории создания независимого государства, основанного на принципах преемственности, справедливости и равенства перед законом, готового обновляться и идти в ногу со временем. Именно Овальный зал в конце прошлого столетия стал свидетелем смены эпох, эпицентром событий, которые кардинально изменили судьбу белорусского народа, стали точкой отсчета в нашей новейшей истории. Здесь была разработана и принята конституция Беларуси. Этот важнейший документ – квинтэссенция белорусской государственности от его древних истоков, от стремления наших предков заявить о себе как о состоявшейся нации до создания собственного государства на земле, по праву нам принадлежащий», – указал Лукашенко.

«Республика Беларусь появилась на карте мира почти три десятка лет назад. Обретя независимость, строилась и развивалась в условиях сложнейших геополитических, экономических, общественных, региональных и глобальных трансформаций. Мы находились под пристальным вниманием мирового сообщества. За нами наблюдали. Оценивали. Порой навешивали ярлыки и ставили в условия экономической и политической блокады. Но через тернии санкций, испытания мировыми кризисами мы вышли к намеченным целям. В центре Европы создали свою страну. Мирную, стабильную и очень красивую. Беларусь. Страну для жизни», – заявил глава государства.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня обращается с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. В документе будут концептуально отражены основные акценты в социально-экономическом развитии страны на нынешнем этапе. Содержание послания определяется, исходя из анализа обращений (граждан), поступивших перед «Большим разговором с президентом» 1 марта.

На выступление главы государства в Доме правительства приглашены высшие должностные лица страны, члены кабинета министров, руководители государственных органов, крупных предприятий, вузов, дипломаты, а также журналисты и представители общественности.

По мнению экспертов, Лукашенко назовет даты проведения президентских и парламентских выборов в Республике Беларусь.