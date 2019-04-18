Александр Лукашенко 19 апреля обращается к белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь (ДОПОЛНЯЕТСЯ)

Источник материала: Светлы шлях

Президент Беларуси Александр Лукашенко обращается сегодня с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обращается сегодня с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.





На мероприятие, которое традиционно проходит в Овальном зале Дома правительства, приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.

В нынешнем году среди приглашенных в Овальный зал особенно широко представлена белорусская общественность. В их числе депутаты прошлых созывов, представители Белорусского общественного объединения ветеранов, республиканского общественного объединения "Белая Русь", Белорусского союза женщин, студенты вузов (в том числе представители БРСМ), курсанты военных учебных заведений, журналисты региональных СМИ.

В Послании будут концептуально отражены основные акценты в социально-экономическом развитии страны на нынешнем этапе. Содержание Послания в том числе определяется исходя из анализа обращений, поступивших перед "Большим разговором с Президентом" 1 марта текущего года. Каждое из таких обращений было тщательно изучено и проработано.

Снижение уровня занятости недопустимо - Лукашенко

Снижение уровня занятости недопустимо, приоритетной остается задача создания новых рабочих мест, особенно - высокопроизводительных. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Особое внимание глава государства обратил на проблему трудоустройства и возможность граждан найти хорошую работу. "Снижение уровня занятости населения или сокращение числа рабочих мест недопустимо ни под каким предлогом", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко поручил правительству подготовить решения о повышении пенсий

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, поручил правительству подготовить проекты решений об увеличении пенсий в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году трижды увеличены пенсии, их рост должен быть и в 2019 году. Поручаю правительству, не откладывая, подготовить проекты необходимых решений", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко назвал главную задачу для любого руководителя

Задача любого руководителя - выполнить все обещания, данные народу. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конкретный человек, конкретная проблема - конкретное решение. Каждый день. Все обещания, данные народу, должны быть исполнены, - сказал Александр Лукашенко. - Это задача для любого без исключения руководителя".