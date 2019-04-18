Под Минском Volkswagen не пропустил УАЗ: пострадали трое детей

Источник материала: Tut.by

Четыре человека пострадали в аварии, которая произошла 18 апреля в Минском районе. Об этом сообщили в УГАИ МВД.

По информации ГАИ, 38-летняя водитель Volkswagen Touran двигалась от трассы М14 (МКАД-2) к дороге Семков Городок — Казеково и не уступила дорогу автомобилю УАЗ — произошло столкновение.

В результате ДТП дочь водителя VW (2013 года рождения) и два сына (2015 и 2017 годов рождения) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Также в аварии пострадал 35-летний пассажир УАЗа, его доставили в больницу.