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Под Минском Volkswagen не пропустил УАЗ: пострадали трое детей

19.04.2019 11:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре человека пострадали в аварии, которая произошла 18 апреля в Минском районе. Об этом сообщили в УГАИ МВД.

По информации ГАИ, 38-летняя водитель Volkswagen Touran двигалась от трассы М14 (МКАД-2) к дороге Семков Городок — Казеково и не уступила дорогу автомобилю УАЗ — произошло столкновение.

В результате ДТП дочь водителя VW (2013 года рождения) и два сына (2015 и 2017 годов рождения) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Также в аварии пострадал 35-летний пассажир УАЗа, его доставили в больницу.

 
 
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Также в аварии пострадал 35-летний пассажир УАЗа, его доставили в больницу.
 
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