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«Сережа молодец!» В Лунинце расстроились, что местная власть не оценила beauty-образ Ленина от их художника

19.04.2019 11:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Бюст лунинецкого Ленина, которому то наносили макияж гейши, то подкрашивали «бронзатором», вызвал ажиотаж в СМИ. На волне хайпа авторам идеи тоже нашлось, что сказать: они объяснили, чем руководствовались и как инициатива стала наказуемой. Об этом пишет TUT.by. 

Со слов местных «дизайнеров», бюст стоял 38 лет, имидж не менял. Но, видимо, пришло время для креатива – его решили избавить от безликости. Это не понравилось местной власти, хотя заводчане преследовали исключительно beauty-цели: «Мы посчитали это замечательным и красивым, но местная власть нас не одобрила и не поняла». Поэтому «лук» пришлось сменить, а Ленина перекрасить.



Работники завода говорят, что получилось живенько. Соверменно, непривычно, креативно... Однако райисполком так не посчитал. Сотрудники ушли в бессмертную классику и вернули вождя к однотонности, но вновь не без творчества. «Нам, конечно, обидно, потому что Сережа [художник] очень старался. Но больше никаких экспериментов с Лениным не будет», – подытожили на заводе «Полесьеэлектромаш». Бронзовый Ленин навсегда.

Когда мы узнали про художника Сережу из Лунинца, вспомнили одну из крутейших постановок КВН. Она из давних времен, когда в клубе веселых и находчивых еще смешно шутили. «А Сережа – молодец! А Сережа – мой сыночек!»

 
 
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Бюст лунинецкого Ленина, которому то наносили макияж гейши, то подкрашивали «бронзатором», вызвал ажиотаж в СМИ. На волне хайпа авторам идеи тоже нашлось, что...
 
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