«Шенген» за 35, 60 или 80 евро. Что известно о новых визовых правилах, которые принял Европарламент

Источник материала: KYKY

Европарламент официально одобрил новые визовые правила. Процедура получения визы облегчится, а вот стоимость шенгенской визы может подорожать – возможно, и для беларусов. По информации TUT.by рассказываем , что известно о визовой политике на данный момент.



Отныне благодаря новой визовой политике ЕС путешественники смогут подавать заявки за полгода до поездки (для сравнения: до этого – за три месяца), моряки – за девять месяцев. Причем сделать это можно, как правило, не выезжая из страны проживания. А людей в возрасте от шести до 18 лет могут и вовсе освободить от платы за визу.



По планам политика выдачи многократных виз станет лояльней. Так, туристы с хорошей визовой историей могут получить многократную визу, а ее срок действия будет постепенно расти – от года до пяти лети (верхний предел). Есть, правда, и ложка дегтя: стоимость «шенгена» вырастет с 60 до 80 евро.



Когда изменения вступят в силу – неизвестно. Но, как показывает практика, процедура довольно долгая, может затянуться. Сейчас дело за Советом Европы: вначале изменения должен принять он. После этого соответствующий текст опубликуют в официальном журнале Европейского союза. Затем лишь спустя полгода правила начнут действовать.



«Шенген» & беларусы



Ожидается, что беларусов рост цены на шенгенскую визу обойдет стороной. Беларусь и ЕС почти договорились о том, чтобы визовый режим стал проще. Однако, со слов министра иностранных дел Владимира Макея, есть сложности: речь идет о реадмиссии и мигрантах, попадающих в ЕС из России через Беларусь. Российская сторона не готова принимать их обратно. Макей подчеркнул: Беларусь и ЕС должны выработать схему по возврату «сбежавших» на территорию нашей страны.



Если ЕС и Беларусь подпишут соглашение, стоимость шенгенской визы упадет до 35 евро (для тех, кто оформляет ее в посольстве). Если нет – беларусы будут платить за «шенген» 80 евро.