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Президент поручил правительству подготовить решения о повышении пенсий

19.04.2019 12:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Президент поручил правительству подготовить решения о повышении пенсий
Фото из открытых источников

«В 2018 году трижды увеличены пенсии, их рост должен быть и в 2019 году. Поручаю правительству, не откладывая, подготовить проекты необходимых решений».

По словам главы государства, социально гарантированный уровень соотношения средней пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50%, но не ниже 40%, как это принято во всем мире.

«Надо помнить, что от зарплаты тех, кто работает, зависит благосостояние людей старшего возраста. Для большинства из них пенсия - это единственный источник дохода». 

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Президент Беларуси, обращаясь с Посланием белорусскому народу и Национальному собранию, поручил правительству подготовить проекты решений об увеличении пенсий в...
 
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