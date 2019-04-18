Президент поручил правительству подготовить решения о повышении пенсий

Источник материала: Аргументы и факты

«В 2018 году трижды увеличены пенсии, их рост должен быть и в 2019 году. Поручаю правительству, не откладывая, подготовить проекты необходимых решений».

По словам главы государства, социально гарантированный уровень соотношения средней пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50%, но не ниже 40%, как это принято во всем мире.