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Юниорская сборная Беларуси по хоккею победила чехов на ЧМ в Швеции

19.04.2019 12:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по хоккею (ребята не старше 18 лет) с победы стартовала на чемпионате мира в Швеции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юниорская сборная Беларуси по хоккею победила чехов на ЧМ в Швеции

В дебютном матче турнира парни Евгения Есаулова в ярком стиле обыграли чехов. 4:3 – первый успех белорусов на турнире.

20 апреля наши парни сыграют с финнами.
 
 
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Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по хоккею (ребята не старше 18 лет) с победы стартовала на чемпионате мира в Швеции, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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