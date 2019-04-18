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Юниорская сборная Беларуси по хоккею победила чехов на ЧМ в Швеции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по хоккею (ребята не старше 18 лет) с победы стартовала на чемпионате мира в Швеции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В дебютном матче турнира парни Евгения Есаулова в ярком стиле обыграли чехов. 4:3 – первый успех белорусов на турнире.
20 апреля наши парни сыграют с финнами.
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Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по хоккею (ребята не старше 18 лет) с победы стартовала на чемпионате мира в Швеции, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
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