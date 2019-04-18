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«Событие не проходит бесследно». Участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС встретились в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Около 100 участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС встретились 17 апреля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Присутствовали и почетные зарубежные гости. Например, Посол Китайской Народной Республики. В Поднебесной интересуются опытом нашей страны по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС. В перспективе – совместные проекты.
Во время встречи устроили памятный концерт. От китайского посольства участникам ликвидации вручили сувениры. Кстати, на следующей неделе они снова соберутся, но уже в узком кругу.
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«Событие не проходит бесследно». Участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС встретились в Минске
Новости Беларуси. Около 100 участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС встретились 17 апреля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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