Он видел Великую Отечественную: фрагменты советского танка Т-70 подняли из земли в Быховском районе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Фрагменты советского танка Т-70, подбитого в годы Великой Отечественной, подняли из земли в Быховском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лудчицкая высота – место знаковое. В июне 44-го здесь шли ожесточенные бои. На подступах навсегда остались больше сотни советских бойцов.





Сергей Жижиян, директор Быховского районного историко-краеведческого музея:

Здесь в 1941 году бои были, а в 1944-м – операция «Багратион» свой пик, кульминацию имела. Здесь шесть человек получили звание Героя Советского Союза.

Поисковики максимально осторожно извлекли из земли останки советского танка, пролежавшего в земле более 70 лет. Такой раритет у них впервые.









Николай Борисенко, руководитель Могилевского поискового клуба:

Это перископ из этого танка, который использовался для обзора командира. Экипаж состоял из командира, наводчика и механика-водителя. По сути, командир мог общаться с внешним миром посредством этого перископа.

У Лудчиц сражались с фашистами белорусы, русские, украинцы, грузины, узбеки. Быховский Курган славы увековечил их подвиг.





В местном музее хранится и уникальная схема боевых действий, которые проходили на Лудчицкой высоте 24 июня 1944-го. Части танка – исторического свидетеля тех событий – займут достойное место в музейной экспозиции.















