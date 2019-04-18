В Могилёве 40-летний мотоциклист на Honda врезался в Suzuki

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 18 апреля в Могилёве местный житель на мотоцикле столкнулся с автомобилем.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, по улице Пионерской 63-летний могилёвчанин за рулём Suzuki Grand Vitara совершал разворот. В определённый момент в иномарку врезался попутно двигавшийся Honda СВ 1300 SF.



Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

40-летний мотоциклист получил множественные травмы, он доставлен в медучреждение.

По факту аварии ведётся проверка.



Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

Весной 2019 года в Минске мотоциклист пытался скрыться от правоохранителей.