|
В Могилёве 40-летний мотоциклист на Honda врезался в Suzuki
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 18 апреля в Могилёве местный житель на мотоцикле столкнулся с автомобилем.
Как
40-летний мотоциклист получил множественные травмы, он доставлен в медучреждение.
По факту аварии ведётся проверка.
Весной 2019 года в Минске мотоциклист пытался скрыться от правоохранителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Утром 18 апреля в Могилёве местный житель на мотоцикле столкнулся с автомобилем. Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, по улице...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)