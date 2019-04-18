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В Могилёве 40-летний мотоциклист на Honda врезался в Suzuki

19.04.2019 11:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 18 апреля в Могилёве местный житель на мотоцикле столкнулся с автомобилем.  

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, по улице Пионерской 63-летний могилёвчанин за рулём Suzuki Grand Vitara совершал разворот. В определённый момент в иномарку врезался попутно двигавшийся Honda СВ 1300 SF.  

В Могилёве 40-летний мотоциклист на Honda врезался в Suzuki
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

40-летний мотоциклист получил множественные травмы, он доставлен в медучреждение.  

По факту аварии ведётся проверка.  

В Могилёве 40-летний мотоциклист на Honda врезался в Suzuki
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

Весной 2019 года в Минске мотоциклист пытался скрыться от правоохранителей. 

В итоге мужчина врезался в шлагбаум – подробнее здесь.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Утром 18 апреля в Могилёве местный житель на мотоцикле столкнулся с автомобилем.   Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, по улице...
 
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