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За дебатами Зеленского и Порошенко на стадионе «Олимпийский» будут наблюдать более 60 тысяч зрителей

19.04.2019 11:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Укрианы. 19 апреля в Украине пройдут предвыборные дебаты. Для Петра Порошенко и Владимира Зеленского это последний шанс завоевать поддержку избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дебаты Порошенко и Зеленского: как стадион «Олимпийский» готовят к мероприятию

За дебатами Зеленского и Порошенко на стадионе «Олимпийский» будут наблюдать более 60 тысяч зрителей

За дебатами Зеленского и Порошенко на стадионе «Олимпийский» будут наблюдать более 60 тысяч зрителей

Претенденты на пост президента встретятся на стадионе «Олимпийский» в 19 часов. За словесной дуэлью будут вживую наблюдать более 60 тысяч зрителей.

20 апреля в стране наступит день тишины перед голосованием. По данным последних соцопросов, шоумен Зеленский по-прежнему удерживает лидирующие позиции. За него свои голоса готовы отдать 70 % избирателей.

За дебатами Зеленского и Порошенко на стадионе «Олимпийский» будут наблюдать более 60 тысяч зрителей
 
 
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Новости Укрианы. 19 апреля в Украине пройдут предвыборные дебаты. Для Петра Порошенко и Владимира Зеленского это последний шанс завоевать поддержку избирателей,...
 
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