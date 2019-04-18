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За дебатами Зеленского и Порошенко на стадионе «Олимпийский» будут наблюдать более 60 тысяч зрителей
Источник материала: СТВ
Новости Укрианы. 19 апреля в Украине пройдут предвыборные дебаты. Для Петра Порошенко и Владимира Зеленского это последний шанс завоевать поддержку избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Претенденты на пост президента встретятся на стадионе «Олимпийский» в 19 часов. За словесной дуэлью будут вживую наблюдать более 60 тысяч зрителей.
20 апреля в стране наступит день тишины перед голосованием. По данным последних соцопросов, шоумен Зеленский по-прежнему удерживает лидирующие позиции. За него свои голоса готовы отдать 70 % избирателей.
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За дебатами Зеленского и Порошенко на стадионе «Олимпийский» будут наблюдать более 60 тысяч зрителей
Новости Укрианы. 19 апреля в Украине пройдут предвыборные дебаты. Для Петра Порошенко и Владимира Зеленского это последний шанс завоевать поддержку избирателей,...
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