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Под Минском столкнулись Volkswagen и УАЗ. Пострадали три ребёнка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 апреля под Минском произошла авария, в которой пострадали трое детей.
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В ДТП травмы получили дети управлявшей Volkswagen женщины. 6-летняя девочка, 4-летний и 2-летний мальчики были госпитализированы. С телесными повреждениями в больницу был доставлен и водитель УАЗа.
На неделе в Минске BMW сбил трёх человек на остановке.
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Новости Беларуси. 18 апреля под Минском произошла авария, в которой пострадали трое детей. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ МВД Беларуси, женщина за рулём...
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