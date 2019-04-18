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Под Минском столкнулись Volkswagen и УАЗ. Пострадали три ребёнка

19.04.2019 11:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 апреля под Минском произошла авария, в которой пострадали трое детей.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ МВД Беларуси, женщина за рулём Volkswagen Touran двигалась по автодороге М-14. Съезжая с трассы в районе выезда на дорогу Сёмков Городок – Казеково, водитель не пропустила УАЗ.  

В ДТП травмы получили дети управлявшей Volkswagen женщины. 6-летняя девочка, 4-летний и 2-летний мальчики были госпитализированы. С телесными повреждениями в больницу был доставлен и водитель УАЗа.  

На неделе в Минске BMW сбил трёх человек на остановке.  

У иномарки была «лысая» резина – здесь подробности.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 18 апреля под Минском произошла авария, в которой пострадали трое детей.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ МВД Беларуси, женщина за рулём...
 
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