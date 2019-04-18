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Самые актуальные вопросы – социальные. О чём хотят услышать белорусы в Послании Президента – опрос на улицах Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 апреля Президент Александр Лукашенко обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Самые актуальные вопросы – социальные. О чём хотят услышать белорусы в Послании Президента – опрос на улицах Минска
Новости Беларуси. 19 апреля Президент Александр Лукашенко обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24...
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