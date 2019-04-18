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Самые актуальные вопросы – социальные. О чём хотят услышать белорусы в Послании Президента – опрос на улицах Минска

19.04.2019 11:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 апреля Президент Александр Лукашенко обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Послание Президента. Прямое включение из Овального зала

Самые актуальные вопросы – социальные. О чём хотят услышать белорусы в Послании Президента – опрос на улицах Минска

Самый востребованный блок вопросов от белорусов, конечно же, социальный: зарплаты, пенсии, рабочие места, медицинское обслуживание и образование. Эти темы волнуют жителей белорусских городов больше всего.

Самые актуальные вопросы – социальные. О чём хотят услышать белорусы в Послании Президента – опрос на улицах Минска

Ответы на какие вопросы хотят услышать белорусы? Смотрите в нашем опросе в видеоинформации.
 
 
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Новости Беларуси. 19 апреля Президент Александр Лукашенко обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24...
 
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