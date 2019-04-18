Самые актуальные вопросы – социальные. О чём хотят услышать белорусы в Послании Президента – опрос на улицах Минска

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 апреля Президент Александр Лукашенко обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Послание Президента. Прямое включение из Овального зала





Самый востребованный блок вопросов от белорусов, конечно же, социальный: зарплаты, пенсии, рабочие места, медицинское обслуживание и образование. Эти темы волнуют жителей белорусских городов больше всего.



