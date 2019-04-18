Лукашенко: Беларусь – крепчайшая нить в полотне Шелкового пути

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь является крепчайшей нитью в полотне Шелкового пути, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе послания народу и Национальному собранию в пятницу в Минске.

«Беларусь играет ключевую роль в развитии КНР и ее международной инициативы Шелкового пути. Беларусь – крепчайшая нить в полотне этого Шелкового пути», -сообщил глава государства.

По его словам, КНР – стратегический партнер Беларуси, а взаимодействие стран вышло в новую эпоху с особым уровнем доверительного всестороннего стратегического взаимовыгодного партнерства.

Лукашенко добавил, что на следующей неделе у него состоится встреча с китайскими партнерами и «добрым другом Си Цзиньпином».