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Лукашенко: Беларусь – крепчайшая нить в полотне Шелкового пути
19.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь является крепчайшей нитью в полотне Шелкового пути, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе послания народу и Национальному собранию в пятницу в Минске.
«Беларусь играет ключевую роль в развитии КНР и ее международной инициативы Шелкового пути. Беларусь – крепчайшая нить в полотне этого Шелкового пути», -сообщил глава государства.
По его словам, КНР – стратегический партнер Беларуси, а взаимодействие стран вышло в новую эпоху с особым уровнем доверительного всестороннего стратегического взаимовыгодного партнерства.
Лукашенко добавил, что на следующей неделе у него состоится встреча с китайскими партнерами и «добрым другом Си Цзиньпином».
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По его словам, КНР – стратегический партнер Беларуси, а взаимодействие стран вышло в новую эпоху с особым уровнем доверительного всестороннего стратегического...
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