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Лукашенко ЖЖЕТ: лучшие цитаты из обращения президента
19.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В ходе своего послания белорусскому народу и парламенту глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о важности развития высоких технологий, но подчеркнул, что искусственный интеллект никогда не будет обладать сознанием и не заменит человека.
«Вместо коровы теленка никто не родит, вместо женщины ребенка тоже никто не родит. На 3D-принтере ребенка не напечатаешь, он будет не такой, как нужно в перспективе нашему обществу», – констатировал белорусский лидер.
Также президент напомнил, что человеку необходимо трудиться, чтобы быть успешным.
«Как говорят в народе, Господь дает корм птицам, но не бросает этот корм в гнездо. Успешны те, кто прилагает собственные усилия: сначала в учебе, потом в поиске работы, профессиональной реализации», – сказал президент.
Лукашенко потребовал от совета министров слаженной, системной работы и призвал не повторять ошибки предыдущего состава.
Президент подчеркнул, что дает правительству два года на реализацию основных инвестиционных программ.
В ходе своей речи президент с оптимизмом говорил о белорусской молодежи, отмечая, что уже выросло новое молодое поколение «первых детей суверенной Беларуси».
«Мы – учились быть независимыми, свободными, самостоятельными а они уже такими родились. Вы знаете, сейчас много болтовни: вот, Беларусь куда-то включат, Беларусь поделят, и прочее. Да невозможно это сегодня сделать, потому что они уже родились в свободной, независимой Беларуси! И тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь, будут прокляты нашим белорусским народом. А кто посмеет это сделать силой, получит мощнейший ответ от нашего народа».
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