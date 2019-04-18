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Лукашенко ЖЖЕТ: лучшие цитаты из обращения президента

19.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В ходе своего послания белорусскому народу и парламенту глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о важности развития высоких технологий, но подчеркнул, что искусственный интеллект никогда не будет обладать сознанием и не заменит человека.

Лукашенко рассказал, что недавно обсуждал эту тему с «умными яйцеголовыми в IT-парке». Президент признал, что «в чем-то машины, роботы будут человека все дальше отдалять от производства и других проблем». При этом Лукашенко убежден, что робот никогда не будет обладать сознанием, а значит, не сможет заменить человека.

«Вместо коровы теленка никто не родит, вместо женщины ребенка тоже никто не родит. На 3D-принтере ребенка не напечатаешь, он будет не такой, как нужно в перспективе нашему обществу», – констатировал белорусский лидер.

Также президент напомнил, что человеку необходимо трудиться, чтобы быть успешным.

«Как говорят в народе, Господь дает корм птицам, но не бросает этот корм в гнездо. Успешны те, кто прилагает собственные усилия: сначала в учебе, потом в поиске работы, профессиональной реализации», – сказал президент. 

Лукашенко потребовал от совета министров слаженной, системной работы и призвал не повторять ошибки предыдущего состава.

«Надо всем нам опуститься на землю и быть ближе к людям. Если не знаешь, что делать – иди к людям, они тебе подскажут».

Президент подчеркнул, что дает правительству два года на реализацию основных инвестиционных программ.

«Поручаю правительству завершить реализацию основных инвестиционных проектов в течение 2019-2020 гг. и вывести их на эффективную работу, обеспечив стопроцентную загрузку мощностей», – сказал президент.

Также Лукашенко заранее ответил тем, кто захочет поспорить с ним в вопросах регулирования сельского хозяйства.

«Возможно вы и правы, что государство должно взять на себя дороги, клубы и библиотеки со школами, а вы там занимайтесь производством, люди сами за себя. Но пока этого нет, и нам допускать ошибки наших соседей недопустимо. Нельзя идти этим путем! Надо спокойно идти и выбирать тот путь, который сегодня приемлем, ибо останемся не только без молока, мяса, но и без штанов», – предупредил глава Беларуси. 

Лукашенко также заявил, что в сельском хозяйстве демократия недопустима.

«Первая задача для сельского хозяйства – жесточайшая диктатура технологий и производственная дисциплина. Никакой демократии и болтовни! На это должны быть мобилизованы все, начиная от руководителя хозяйства, специалистов, и заканчивая нашей милицией», – отрезал Лукашенко.

В ходе своей речи президент с оптимизмом говорил о белорусской молодежи, отмечая, что уже выросло новое молодое поколение «первых детей суверенной Беларуси».

«Мы – учились быть независимыми, свободными, самостоятельными а они уже такими родились. Вы знаете, сейчас много болтовни: вот, Беларусь куда-то включат, Беларусь поделят, и прочее. Да невозможно это сегодня сделать, потому что они уже родились в свободной, независимой Беларуси! И тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь, будут прокляты нашим белорусским народом. А кто посмеет это сделать силой, получит мощнейший ответ от нашего народа».



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«МИР 24» собрал самые яркие, забавные и громкие фразы Александра Лукашенко, сказанные им в ходе ежегодного обращения к народу и парламенту.
 
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