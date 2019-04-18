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Лукашенко: ЕАЭС должен стать полноценным союзом с равными условиями для его участников
19.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для его участников, считает президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
«Решение данной задачи станет приоритетным направлением нашего председательства в этой организации в 2020 году», – подчеркнул глава государства в ходе послания народу и Национальному собранию в пятницу в Минске.
«Сегодня Беларусь готова играть более значимую роль торгового канала для многомиллионного рынка Евразийского экономического союза и стран СНГ с Европейским союзом», – добавил Лукашенко.
Говоря о приоритетах внешней политики на Востоке, президент указал, что здесь усилия направлены на активное участие в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве. Беларусь неизменно следует взятому 20 лет назад курсу на создание Союзного государства, подчеркнул глава республики.
Сотрудничество в СНГ Лукашенко также назвал в числе приоритетов, отметив, что для многих входящих в него стран это фактически единственная площадка не только для торгового, но и политического диалога.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня
На выступление главы государства в Доме правительства приглашены высшие должностные лица страны, члены кабинета министров, руководители государственных органов, крупных предприятий, вузов, дипломаты, а также журналисты и представители общественности.
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Решение этой задачи станет приоритетным направлением председательства Минска в этой организации в 2020 году, сказал глава Беларуси.
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