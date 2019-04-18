Лукашенко: ЕАЭС должен стать полноценным союзом с равными условиями для его участников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для его участников, считает президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Решение данной задачи станет приоритетным направлением нашего председательства в этой организации в 2020 году», – подчеркнул глава государства в ходе послания народу и Национальному собранию в пятницу в Минске.

«Сегодня Беларусь готова играть более значимую роль торгового канала для многомиллионного рынка Евразийского экономического союза и стран СНГ с Европейским союзом», – добавил Лукашенко.

Говоря о приоритетах внешней политики на Востоке, президент указал, что здесь усилия направлены на активное участие в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве. Беларусь неизменно следует взятому 20 лет назад курсу на создание Союзного государства, подчеркнул глава республики.

Сотрудничество в СНГ Лукашенко также назвал в числе приоритетов, отметив, что для многих входящих в него стран это фактически единственная площадка не только для торгового, но и политического диалога.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня обращается с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. В документе будут концептуально отражены основные акценты в социально-экономическом развитии страны на нынешнем этапе. Содержание послания определяется, исходя из анализа обращений (граждан), поступивших перед «Большим разговором с президентом» 1 марта.

На выступление главы государства в Доме правительства приглашены высшие должностные лица страны, члены кабинета министров, руководители государственных органов, крупных предприятий, вузов, дипломаты, а также журналисты и представители общественности.