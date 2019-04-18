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Можно ли при помощи прививки обезопасить себя от аллергии на один сезон?
Источник материала: СТВ
Можно ли с помощью какой-то одной инъекции обезопасить себя на один сезон, узнали в программе
Ольга Громада, врач-аллерголог УЗ «34 Центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска»:
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Можно ли с помощью какой-то одной инъекции обезопасить себя на один сезон, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения». «Сменить одежду, причесаться и...
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