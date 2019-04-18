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Можно ли при помощи прививки обезопасить себя от аллергии на один сезон?

19.04.2019 13:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Можно ли с помощью какой-то одной инъекции обезопасить себя на один сезон, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

«Сменить одежду, причесаться и принять душ». Что делать, чтобы не было cезонной аллергии?

Ольга Громада, врач-аллерголог УЗ «34 Центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска»:
Да, существует ряд способов лечения, так называемая аллерген-специфическая иммунотерапия. Для того, чтобы назначить такое лечение, врач-аллерголог должен сделать диагностику, определить виновника заболевания. Если это, например, пыльца деревьев, подобрать аллерген, который в большей степени вызывает симптомы. Проводится лечение с октября по февраль. Если возможности посещать врача для проведения инъекции у пациентов нет, мы подбираем другой способ лечения это сублингвальная иммунотерапия. Определяется таким же способом виновник заболевания, как и для другого способа, это постановка кожных тестов. И при положительных пробах подбирается аллерген, который пациент может себе закапывать сублингвально под язык ежедневно, самостоятельно, в тот период времени, когда цветения нет.

Аллергия или простуда: как отличить?
 
Теги: Минск
 
 
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Можно ли с помощью какой-то одной инъекции обезопасить себя на один сезон, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения». «Сменить одежду, причесаться и...
 
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