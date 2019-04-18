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Аллергия или простуда: как отличить?

19.04.2019 13:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что такое сезонная аллергия? Как отличить её симптомы от симптомов простуды, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

«Сменить одежду, причесаться и принять душ». Что делать, чтобы не было cезонной аллергии?

Ольга Громада, врач-аллерголог УЗ «34 Центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска»:
Сезонная аллергия – это заболевание, которое связано с сезонным пылением, наличием пыльцы в атмосфере. Симптомы очень похожи на признаки простуды – это заложенность носа, чиханье, зуд в носу, слезотечение. Основным отличием будет то, что симптомы при респираторных заболеваниях острых вирусных или бактериальных, с промежутком какого-то времени, они обязательно пройдут. Заболевания, связанные с пылением, будут длиться более длительно, весь период, пока будет присутствовать цветение. У ОРВИ сопровождается другими симптомами: температурой, слабостью, потливостью, разбитостью – эти признаки не касаются сезонной аллергии.

Можно ли при помощи прививки обезопасить себя от аллергии на один сезон?
 
Теги: Минск
 
 
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Что такое сезонная аллергия? Как отличить её симптомы от симптомов простуды, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения». «Сменить одежду, причесаться и...
 
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