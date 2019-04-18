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«Особое внимание – низкооплачиваемым категориям работников». Президент о зарплатах в бюджетной сфере

19.04.2019 13:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 апреля в Овальном зале Дома правительства Президент обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Особое внимание – низкооплачиваемым категориям работников». Президент о зарплатах в бюджетной сфере

Послание – это озвученный конкретный план действий. Затрагивая ту или иную тему, а значит, сферу нашей жизни, Президент ставит конкретные задачи. В частности, в сельском хозяйстве акцент на железную дисциплину, соблюдение технологий и выращивание культур выпуска продукции с пометкой «эко». Это принесет пользу и здоровью нации, и финансы в страну.

Здоровая экономика – вот залог нашей безопасности, о возможных угрозах которой тоже говорили. Александр Лукашенко отметил, что независимость была и есть главная наша ценность. Именно в суверенной Беларуси уже выросло целое поколение.

«Особое внимание – низкооплачиваемым категориям работников». Президент о зарплатах в бюджетной сфере

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Особое внимание – низкооплачиваемым категориям работников. Правительство обязано обеспечить соотношение средней зарплаты в бюджетной сфере и средней по стране на уровне не ниже 80 %.

Еще раз подчеркиваю: мы достигли примерно 500 долларов средней заработной платы. Мы создали этот минимум. Но за ним остались низкооплачиваемые слои. Я часто говорю о том, что социальные работники, нянечки в детских садах, воспитатели, которые самое дорогое для всех нас растят – детей. Да и другие категории. Поэтому стоит задача сейчас их подтянуть в заработной плате.

Александр Лукашенко: «Если цены будут высокими, то зарплата всегда будет казаться недостаточной»

«Особое внимание – низкооплачиваемым категориям работников». Президент о зарплатах в бюджетной сфере

«Особое внимание – низкооплачиваемым категориям работников». Президент о зарплатах в бюджетной сфере
 
 
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Новости Беларуси. 19 апреля в Овальном зале Дома правительства Президент обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в...
 
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