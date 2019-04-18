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Какую опасность несёт в себе высокий пульс?

19.04.2019 13:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Швеции. Учёные Гётеборгского университета пришли к выводу, что ускоренный пульс в среднем возрасте повышает риск преждевременной смерти.  

Как сообщает Open Heart, было проведено исследование, в котором наблюдали за проживающими в Гётеборге мужчинами 1943 года рождения.  

Первое обследование 798 добровольцев произошло в 1993 году, затем были проверки в 2003 (пришли 654 человека из 798 живых) и 2014 (пришли 536 человек из 688 живых) годах.  

Учёные рассказали о том, что случается при злоупотреблении витаминами  

Какую опасность несёт в себе высокий пульс?
Фото: openheart.bmj.com  

Наблюдение показало, что у 50-летних мужчин с пульсом 75 ударов в минуту в два раза повышается риск ранней смерти от всех болезней в сравнении с теми, у кого пульс составлял 55 ударов в минуту и меньше.  

За время наблюдения 119 мужчин скончались до 71 года, у 237 были сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), а у 113 – ишемическая болезнь сердца (ИБП).  

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В ходе эксперимента стало ясно, что каждое ускорение сердечного ритма повышает риск развития ССЗ на 1% и на 2% – ИБС. Риск смерти от всех причин возрастает на 3%.  

Учёные пояснили, что в своём исследовании они хотели выяснить, как скорость пульса влияет на развитие различных болезней. Таким образом, невысокая, в рамках нормы, скорость сердечного ритма говорит о хорошем здоровье. И наоборот.  
 
 
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Новости Швеции. Учёные Гётеборгского университета пришли к выводу, что ускоренный пульс в среднем возрасте повышает риск преждевременной смерти.   Как сообщает...
 
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