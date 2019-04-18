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Президентские выборы в Беларуси пройдут в 2020 году
19.04.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Об этом Президент заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
Президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 году. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент
Президент отметил, что политически активную часть общества волнует вопрос предстоящих избирательных кампаний:
«Не знаю, почему вдруг это стало какой-то темой для споров. У нас есть закон, Конституция. Вы прекрасно понимаете, что я не буду здесь крутить-вертеть и искать какую-то выгоду для сохранения власти. Некоторые так называемые политики предлагают провести выборы Президента в этом году, ссылаются на стабильную экономическую ситуацию, более-менее благоприятные условия».
«Снова повторю: не будем подстраиваться под какие-либо выгодные факторы, ориентироваться на какой-то подходящий момент. Президентские выборы должны состояться в 2020 году. В 2020 году они и пройдут, что бы ни случилось в нашей стране. Мы не будем играть с народом, устраивать политические игры под какую-то одну фигуру. Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки», — заявил глава государства.
Александр Лукашенко объявил о проведении в 2019 году парламентских выборов
В нынешнем году в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
«Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно. А в этом году состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя», — заявил глава государства.
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Об этом Президент заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию. Президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 году. Об этом...
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