Послание Президента к белорусскому народу и Национальному собранию

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко обращается сегодня с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко: в вопросах суверенитета и безопасности нет места компромиссам

«В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность», — подчеркнул белорусский лидер. Читать далее

Лукашенко: любые попытки лишить Беларусь суверенитета натолкнутся на мощнейший народный ответ «Вы знаете, много сейчас болтовни: вот Беларусь куда-то включилась, Беларусь поделят. Да невозможно это сегодня сделать, — сказал Александр Лукашенко. — А кто посмеет это сделать силой — получит мощнейший ответ от нашего народа, и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым».

Лукашенко: народ Беларуси прошел через испытания и создал свое государство — страну для жизни «Республика Беларусь появилась на карте мира почти три десятка лет назад. Обретя независимость, строилась и развивалась в условиях сложнейших геополитических, экономических, общественных, региональных и глобальных трансформаций», — заявил глава государства.

Лукашенко призвал белорусов окончательно осознать свое национальное единство «Сохранить суверенитет, мир и спокойную созидательную жизнь на своей земле — наша святая обязанность. Чтобы выполнить эту подаренную нам судьбой историческую миссию, мы должны окончательно осознать свое национальное единство», — отметил глава государства.

Лукашенко прокомментировал возможность введения Дня белорусской государственности Предложение ввести День белорусской государственности и праздновать 5 июня в День памяти святой Евфросинии Полоцкой озвучил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Лукашенко: экономика Беларуси и впредь будет строиться на развитии крупных предприятий

Президент подчеркнул, что сильная экономика — фундамент успешного государства и за годы независимости в Беларуси сделано немало. Так, валовой внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности вырос почти в 5 раз, а объем промышленного производства — в 2,5 раза. Читать далее

Лукашенко недоволен неоправданно долгой модернизацией крупных предприятий «Вместе с тем выполнение отдельных проектов, мягко говоря, неоправданно затянулось. Прежде всего это касается Светлогорского ЦКК, Добрушской фабрики «Герой труда», завода газетной бумаги в Шклове», — сказал Александр Лукашенко.

Президент: предприятия не должны компенсировать свою бесхозяйственность бюджетными деньгами «Прежде всего необходимо повышать эффективность работы реального сектора. Совету Министров следует принимать более действенные меры. Все субъекты хозяйствования в Беларуси находятся в одинаковых условиях. Курс рубля, процентные ставки и другие условия для всех одни, а работают все по-разному», — отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко назвал условия продажи крупных промпредприятий «Я не против продать. Главный вопрос в цене», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: правительство и местная власть должны незамедлительно реагировать на рост цен

«Если цены начинают где-то расти, то правительство, местные органы власти должны незамедлительно реагировать», — сказал Александр Лукашенко. Читать далее

Лукашенко поручил правительству подготовить решения о повышении пенсий «В 2018 году трижды увеличены пенсии, их рост должен быть и в 2019 году. Поручаю правительству, не откладывая, подготовить проекты необходимых решений», — сказал Александр Лукашенко.

Программа семейного капитала будет продлена на 5 лет — Президент «Предстоит реформировать программу семейного капитала. На эти деньги многодетные семьи могут рассчитывать при совершеннолетии. Это правильно», — сказал глава государства.

Прежде всего необходимо построить комфортное жилье для многодетных семей — Президент «Мы сегодня страдаем, что не можем их обеспечить жильем. Надо прекратить всякое льготное строительство. А построить прежде всего комфортнейшее жилье для тех, кто родил трое, пятеро или семеро детей», — сказал глава государства.

Снижение уровня занятости недопустимо — Лукашенко Особое внимание глава государства обратил на проблему трудоустройства и возможность граждан найти хорошую работу.

Лукашенко: мы должны не просто помочь купить жилье на селе, а создать условия для жизни людей «Мы не просто должны помогать приобрести жилье в деревне. Мы должны прежде всего помочь человеку, который готов там жить и трудиться», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко требует от правительства создавать среду для здоровой и честной конкуренции «Для сдерживания роста цен требую от правительства создавать среду для здоровой и честной конкуренции. В отдельных монопольных отраслях есть попытки диктовать свои цены и тарифы, поэтому жестко пресекайте ценовой сговор, выравнивайте условия, отменяйте всякие индивидуальные льготы», — поручил Александр Лукашенко.

Лукашенко: в Беларуси разделительных линий по условиям жизни быть не может Александр Лукашенко акцентировал внимание на равномерном развитии территорий.

Лукашенко: города Беларуси должны утопать в зелени и цветах «В нынешнем году необходимо в основном завершить работу по благоустройству и озеленению страны. Это лейтмотив второго года трилогии «Малой родины», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: необходимо существенно поднять качественный уровень управленческого корпуса страны

«Необходимо существенно поднять качественный уровень управленческого корпуса страны. Во всех его звеньях: от руководителей предприятий и организаций до государственных органов и правительства в целом», — сказал Александр Лукашенко. Читать далее

Лукашенко назвал главную задачу для любого руководителя «Конкретный человек, конкретная проблема — конкретное решение. Каждый день. Все обещания, данные народу, должны быть исполнены, — сказал Александр Лукашенко. — Это задача для любого без исключения руководителя».

Лукашенко жестко высказался о коррупции в здравоохранении «То, что бытует у нашего народа: Президент пересажал неких врачей. Сажали и будем сажать за то, что творят», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко поручил Генпрокуратуре подготовить комплекс новых антикоррупционных мер «»По моему поручению в прошлом году проведены заседания облисполкомов по вопросу противодействия коррупции. Мы всех предупредили снизу доверху. Выработаны конкретные предложения по повышению ответственности за ситуацию в данной сфере на всех уровнях управления», — заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко: IT-сфера не должна отрываться от насущных потребностей экономики

По словам Александра Лукашенко, Парк высоких технологий характеризует современную Беларусь для всего мира. «Главное — не сбавлять набранные темпы роста и не отрываться от насущных потребностей экономики. Возможности, способности и разработки резидентов парка должны работать в Беларуси и на Беларусь», — подчеркнул он. Читать далее

Лукашенко: по каждому направлению нужны проекты будущего «По каждому направлению нужны проекты будущего, которые соответствуют лучшим мировым тенденциям. Новые производства и технологии, а значит, товары», — сказал Александр Лукашенко.

Президент: необходима максимальная интеграция образования, науки и передового производства «Нам необходимо ориентироваться на подготовку специалистов с учетом реальных потребностей государства. Обеспечить максимальную интеграцию образования, науки и передового производства. Прежде всего это задача Министерства образования», — отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко поставил основные задачи перед АПК: диктатура технологий и новые виды продукции

«Первая задача — жесточайшая диктатура технологий и производственная дисциплина. Вторая — активное освоение новых для нас видов продукции растениеводства и животноводства. Каждый район должен видеть свою стратегию в этой отрасли. Меняется климат — меняется подход», — сказал Александр Лукашенко. Читать далее

Лукашенко отмечает политическую зрелость белорусского общества

«Надо отметить, что среди обращений, поступивших во время недавней встречи с экспертным сообществом, журналистами, много предложений по развитию регионов. Их жители действительно болеют душой за свой край, предлагают интересные решения по развитию городов и деревень», — сказал Александр Лукашенко. Читать далее

Лукашенко: инициатива граждан должна стать главной движущей силой развития страны «Человек, его инициатива и стремление жить лучше должны стать главной движущей силой развития страны на предстоящие годы», — сказал Александр Лукашенко.-

Лукашенко: Беларусь — страна талантливых людей «В нашей национальной культуре заключены колоссальные духовные богатства. Это наш нравственный стержень. Он помогает сохранить самобытность», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко рассказал об успехах белорусской медицины

«У трехсот человек бьется новое сердце. Шестьсот жизней спасены с помощью пересадки печени. Операции по пересадке почки стали почти рядовыми. В это трудно поверить, но более тридцати женщин после таких сложнейших операций смогли дать жизнь маленьким белорусам», — констатировал глава государства. Читать далее

Лукашенко: жители малых населенных пунктов должны иметь возможность быстро и качественно получать медпомощь «У жителей малых населенных пунктов тоже должна быть возможность быстро и качественно получать квалифицированную помощь. Особенно в экстренных случаях. Вопросы оснащения местных учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, персоналом, доступности оказываемых услуг Минздраву взять на особый контроль», — поручил глава государства.

Лукашенко: здоровье нации — забота не только медиков, но и каждого человека «Здоровье нации — это забота не только медиков, но и каждого из нас. Без физической активности, занятий спортом не будет здоровых детей, здоровых людей, здоровой нации в целом», — считает глава государства.

Для развития спорта в нашей стране сделано все и даже больше — Лукашенко

«Для развития спорта в нашей стране сделано все и даже больше. Необходимые поручения по решению конкретных системных вопросов даны, и приоритеты расставлены», — подчеркнул глава государства. Читать далее

Президент Беларуси: жизненно необходимо сохранить благополучную Европу

Президент убежден, что преодолеть существующие противоречия на планете, в том числе на общем пространстве Евро-Атлантики, можно только начав широкий стратегический диалог. «Будет это называться «Хельсинки-2″ или как-то иначе — не имеет значения. Главное, чтобы был результат. Для нас жизненно необходимо сохранение мирной, благополучной Европы — нашего общего дома. К этому сегодня мы призываем всех наших партнеров», — подчеркнул Александр Лукашенко. Читать далее

ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для участников — Лукашенко «Мы рассчитываем на достижение конкретных целей, которые дадут осязаемый результат для экономик и народов наших стран. ЕАЭС должен стать полноценным экономическим союзом с равными условиями для его участников. Решение этой задачи станет приоритетным направлением нашего председательства в этой организации в 2020 году», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: Беларусь — крепчайшая нить в полотне Шелкового пути Президент отметил, что Китайская Народная Республика — важнейший стратегический партнер Беларуси. Взаимодействие двух стран вошло в новую эпоху — с особым уровнем доверительного всестороннего стратегического взаимовыгодного партнерства. Эта тема будет обсуждаться на следующей неделе во время визита белорусского лидера в Китай.

Лукашенко: мировая торговля становится заложницей политических маневров «Мы не обладаем большими запасами сырьевых ресурсов, поэтому тем более должны делать ставку на экспорт высокодоходных товаров и услуг. Но сегодня мало просто произвести хороший товар и найти рынок сбыта», — констатировал Александр Лукашенко.

Лукашенко: напряженный диалог США, Китая, Индии и России создает некомфортную реальность для всего мира «Новую реальность, мягко говоря, некомфортную для всего мирового сообщества, создает напряженность политического диалога крупнейших мировых держав — США, Китая, отчасти Индии и России», — сказал Александр Лукашенко.

Президент: нужно действовать на упреждение информационных угроз

Как отметил глава государства, сегодня основные угрозы государству формируются не на поле боя, а в информационном пространстве. Читать далее

Лукашенко выступил против предложений «закрыть» в Беларуси интернет «Если кто-то, а ко мне приходят разные люди с предложениями, хочет «закрыть» интернет, какой-то отдельный интернет создать — это все чепуха», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Не надо пожар тушить бензином» — Лукашенко раскритиковал предложенные Минобразования меры по безопасности в школах

Александр Лукашенко подчеркнул нецелесообразность введения в школах должностей заместителя директора по безопасности, охранников или дополнительных ставок школьных психологов. Читать далее

Лукашенко: каждый гражданин должен быть уверен, что он надежно защищен государством В первую очередь эта цель ставится перед правоохранительными и судебными органами власти. «Принимая решения, вы должны помнить, что в ваших руках судьбы людей. И здесь недопустимы равнодушие, формализм, некомпетентность. А тем более — несправедливость», — заметил глава государства.

Изменения в Конституцию должны отвечать интересам Беларуси на современном этапе — Лукашенко

«Убежден, что взвешенная и продуманная работа экспертного сообщества приведет к созданию обновленного закона, отвечающего интересам нашей страны и наших граждан на современном этапе», — заявил глава государства. Читать далее

Лукашенко: я думаю о будущем своей страны, а не о своей личной власти Высказывая личную точку зрения, Александр Лукашенко отметил, что оставить Конституцию в нынешнем виде своему преемнику он не хотел бы, да и страна уже прошла тот этап, когда была нужна сильная президентская власть.

Президентские выборы в Беларуси пройдут в 2020 году

Президент отметил, что политически активную часть общества волнует вопрос предстоящих избирательных кампаний: «Не знаю, почему вдруг это стало какой-то темой для споров. У нас есть закон, Конституция. Вы прекрасно понимаете, что я не буду здесь крутить-вертеть и искать какую-то выгоду для сохранения власти. Некоторые так называемые политики предлагают провести выборы Президента в этом году, ссылаются на стабильную экономическую ситуацию, более-менее благоприятные условия». Читать далее

Лукашенко объявил о проведении в 2019 году парламентских выборов «Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно», — заявил глава государства.

Белорусская армия отвечает всем современным требованиям — Президент

«Белорусская армия отвечает всем современным требованиям, соответствует задачам государственной политики, способна противостоять любым угрозам», — подчеркнул Президент. Читать далее

Цена строительства БелАЭС будет ниже заявленных $10 млрд

Введение в строй БелАЭС позволит стране снизить зависимость от поставок нефти и газа. В частности, Президент назвал прогноз по газу. «Мы уйдем от зависимости на 5-6 млрд куб.м», — проинформировал он. Читать далее

Лукашенко не исключает строительства второй атомной станции при успешной эксплуатации БелАЭС «Если этот опыт удастся, не исключено, что в будущем новому обществу придется построить еще одну атомную станцию», — сказал Александр Лукашенко.

Президент: за наркотики никакой амнистии не будет «За наркотики никакой амнистии не будет. Если только посмотрим на какие-то персоналии, которые не распространяли, не производили, а употребляли», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко поручил стимулировать в Беларуси развитие усадебной застройки По словам главы государства, эта задача особенно актуальна с учетом развития городов-спутников. В связи с этим дано поручение правительству, не откладывая, проработать соответствующие вопросы.

На мероприятие, которое традиционно проходит в Овальном зале Дома правительства, были приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации. В нынешнем году среди приглашенных особенно широко представлена белорусская общественность. В их числе депутаты прошлых созывов, представители Белорусского общественного объединения ветеранов, республиканского общественного объединения «Белая Русь», Белорусского союза женщин, студенты вузов (в том числе представители БРСМ), курсанты военных учебных заведений, журналисты региональных СМИ.

Викторин отметила открытость Беларуси к развитию диалога с ЕС Отношения Беларуси и ЕС за последние годы существенно улучшились. Такую точку зрения высказала журналистам глава представительства Европейского союза в Минске Андреа Викторин, которая в качестве гостя присутствует в Овальном зале во время ежегодного Послания белорусскому народу и Национальному собранию.

Визит Лукашенко в Пекин важен для китайской стороны — Цуй Цимин Об этом заявил посол Китая в Беларуси Цуй Цимин, который в качестве гостя присутствовал в Овальном зале во время ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

В Послании концептуально отражены основные акценты в социально-экономическом развитии страны на нынешнем этапе. Содержание Послания в том числе определялось исходя из анализа обращений, поступивших перед «Большим разговором с Президентом» 1 марта текущего года. Каждое из таких обращений было тщательно изучено и проработано.