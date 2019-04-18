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Вскрывали богатые коттеджи и выносили драгоценности: задержаны трое жителей Дзержинского района

19.04.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Задержаны трое жителей Дзержинского района, которые подозреваются в серии краж из частных домов в пригороде Минска.

Мужчины колесили по Минской области, отдавая предпочтение Минскому и Дзержинскому районам, подыскивали богатые с виду коттеджи, устанавливали наблюдение за хозяевами и, улучив момент, когда тех не было дома, отжимали стеклопакеты, проникали в коттеджи и похищали деньги и драгоценности, сообщает МВД.

Все началось в декабре прошлого года. Тогда в Дзержинске они унесли из дома сейф с золотыми слитками, валютой, царскими монетами и ювелирными изделиями на общую сумму более 100 тыс. рублей. В ту же ночь выехали в Москву и сбыли там похищенные ценности. В январе в Фаниполе домушники поживились 50 ювелирными изделиями на сумму около 35 тыс. рублей и почти сразу попали в поле зрения оперативников уголовного розыска.

Все трое мужчин (двое из них 1975, один — 1982 года рождения) ранее судимы по разным поводам: экономические и имущественные преступления, невыплата алиментов. Один из задержанных занимался бизнесом как индивидуальный предприниматель, двое трудились на рабочих специальностях. Средства, полученные от краж, задержанные тратили на бытовые нужды, двое из них обновили личные автомобили.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 УК РБ (кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества.



 
Теги: Минск
 
 
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Задержаны трое жителей Дзержинского района, которые подозреваются в серии краж из частных домов в пригороде Минска.
 
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