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Вместе за безопасность

19.04.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

17 апреля в рамках акции «За безопасность вместе» заместитель начальника Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Видус Дмитрий Иванович встретился с работниками УЗ «Дзержинская ЦРБ».

В своем выступлении Дмитрий Иванович рассказал, по каким причинам происходят пожары, дал советы и рекомендации, как избежать возгорания, а также, как действовать в случае его возникновения.

Одна из ключевых тем встречи – безопасность детей. В числе рекомендаций – постоянный контроль и присмотр за детьми, а также обучение правилам безопасности и действиям при пожаре.

Напомнил также присутствующим о необходимости установки в жилых домах автономных пожарных извещателей, посоветовал установить на свои мобильные телефоны приложение МЧС «Помощь рядом», где можно найти ответы, как вести себя в нештатных ситуациях и не допускать их.

Самыми актуальными вопросами стали правила разжигания костров. Впереди большие праздники, а это значит, что все отправятся на свои дачи, чтобы навести порядок или просто отдохнуть. И чтобы отдых не обернулся трагедией необходимо четко выполнять требования и не подвергать себя опасности.

Первое – это конечно расстояние от строений 10 м., постоянный контроль за своим очагом, первичные средства ну и конечно безветренная погода.

Всем присутствующим также были вручены листовки и памятки на противопожарную тематику, которые в нужную минуту напомнят необходимые правила.





 
 
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17 апреля в рамках акции «За безопасность вместе» заместитель начальника Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Видус Дмитрий...
 
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