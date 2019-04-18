Берегите мир, потомки!

Источник материала: Газета Авангард









На неделе представители общественности и социальной службы навестили ветеранов Великой Отечественной войны.

Визиты, в ходе которых были обследованы социально-бытовые условия жизни, выслушаны вопросы и нужды ветеранов, были запланированы в рамках подготовки к празднованию Дня Победы и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Михаил Дмитриевич Кончиц из Городка Чеботовичского сельсовета не привык жаловаться на жизнь. Несмотря на свой преклонный возраст, он сохраняет завидную бодрость духа и жизнелюбие, и в 93 оставаясь неисправимым оптимистом, хотя довелось перенести немало испытаний. В годы Великой Отечественной он был пулеметчиком, командиром расчета станкового пулемета «Максим». За год до окончания войны, освобождая Белосток, был тяжело ранен: у ветерана до сих пор осталось в теле 6 осколков, как вечная боль и память о тех страшных событиях, о павших товарищах и безвинных жертвах. Оставила трагический след в его судьбе и чернобыльская трагедия: вот уже 29 лет прошло с тех пор, как он покинул родную Ветковщину и живет здесь. Жены не стало 12 лет назад, но он не одинок: ему во всем помогают сыновья, внуки, которые регулярно навещают своего героического отца и деда.

На вопрос, что бы он хотел пожелать будущим поколениям, Михаил Дмитриевич, не раздумывая, ответил:

– Трудитесь честно и живите по совести, не стремитесь заполучить все и сразу. Оставьте после себя достойный след и добрую память. А самое главное – сохраните мир, добытый кровью и потом ваших дедов и прадедов. Я помню войну, голодные послевоенные годы, когда и хлеба вдоволь наесться не было, а сейчас живи – не хочу. С болью и тревогой в сердце я сегодня слежу за развитием конфликта в соседней Украине, в горячих точках планеты и хочу одного, чтобы мои потомки никогда не узнали кровавых ужасов войны, а жили в мире и спокойствии, радовались каждому новому дню, как это делаю я.

Анне Илларионовне Щепетко, когда война пришла в их далекую полесскую деревушку Савичи, что на Брагинщине, едва исполнилось 15. Юной девушке пришлось рано повзрослеть: война забрала мать, и заботы за младшими братьями легли на девичьи плечи. Потом с отцом и еще тремя старшими братьями Аня ушла в партизанский отряд. Ей довелось пройти через самое страшное и остаться в живых. В 1986 году Анну Щепетко и ее земляков постигло новое горе – взрыв на Чернобыльской АЭС. С тех пор Новая Гусевица стала новым домом для семьи Щепетко.

Анне Илларионовне – 92, но она не теряет стойкости духа и чувства юмора даже теперь, когда здоровье пошатнулось. За прикованной к постели женщиной постоянно ухаживают дочь Тамара и зять Николай Мороз. Причем Николай, который находится на заслуженном отдыхе, заботится об Анне Илларионовне практически с утра до вечера, поскольку Тамара работает в магазине продавцом. Он и в быту подсобит, и предписания врачей поможет выполнить, и как настоящий хозяин содержит в идеальном порядке дом и придомовую территорию, ухаживает за садом, где можно найти не только привычные для нашей полосы яблони, но и персики, и виноград. К слову, Николай тоже из переселенцев, правда, из Хойникщины. Признается, что с годами все чаще тоскует по родине.

Сегодня, окруженная любовью и заботой родных, Анна Щепетко все реже вспоминает войну, и не потому, что с тех пор прошло 75 лет, а просто очень тяжело даются те воспоминания. «Трудно было, – говорит она, – много горя принесла война. Пусть это никогда не повторится».

Во время комиссионного обследования заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Серафимович, председатель районного совета ветеранов Мария Максимчикова и председатель РО РОО «Белая Русь» Ирина Палубец от имени всех благодарных потомков поздравили участников Великой Отечественной войны с наступающим праздником, высказали слова искренней благодарности за мужество и отвагу, за мирное небо над головой, попутно интересуясь состоянием здоровья ветеранов, предлагая необходимую помощь. До дня Великой Победы остается совсем немного времени, но ни один участник Великой Отечественной войны, проживающий в Буда-Кошелевском районе, не останется без внимания.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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