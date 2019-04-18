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Берегите мир, потомки!

19.04.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Берегите мир, потомки!
Председатель районного совета ветеранов Мария Максимчикова, Николай Мороз, ветеран Великой Отечественной войны Анна Щепетко
Берегите мир, потомки!
Заведующая отделением социальной помощи на дому ТЦСОН Наталья Павлова, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Серафимович, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Кончиц, председатель РО РОО «Белая Русь» Ирина Палубец

На неделе представители общественности и социальной службы навестили ветеранов Великой Отечественной войны.

Визиты, в ходе которых были обследованы социально-бытовые условия жизни, выслушаны вопросы и нужды ветеранов, были запланированы в рамках подготовки к празднованию Дня Победы и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Михаил Дмитриевич Кончиц из Городка Чеботовичского сельсовета не привык жаловаться на жизнь. Несмотря на свой преклонный возраст, он сохраняет завидную бодрость духа и жизнелюбие, и в 93 оставаясь неисправимым оптимистом, хотя довелось перенести немало испытаний. В годы Великой Отечественной он был пулеметчиком, командиром расчета станкового пулемета «Максим». За год до окончания войны, освобождая Белосток, был тяжело ранен: у ветерана до сих пор осталось в теле 6 осколков, как вечная боль и память о тех страшных событиях, о павших товарищах и безвинных жертвах. Оставила трагический след в его судьбе и чернобыльская трагедия: вот уже 29 лет прошло с тех пор, как он покинул родную Ветковщину и живет здесь. Жены не стало 12 лет назад, но он не одинок: ему во всем помогают сыновья, внуки, которые регулярно навещают своего героического отца и деда.

На вопрос, что бы он хотел пожелать будущим поколениям, Михаил Дмитриевич, не раздумывая, ответил:

– Трудитесь честно и живите по совести, не стремитесь заполучить все и сразу. Оставьте после себя достойный след и добрую память. А самое главное – сохраните мир, добытый кровью и потом ваших дедов и прадедов. Я помню войну, голодные послевоенные годы, когда и хлеба вдоволь наесться не было, а сейчас живи – не хочу. С болью и тревогой в сердце я сегодня слежу за развитием конфликта в соседней Украине, в горячих точках планеты и хочу одного, чтобы мои потомки никогда не узнали кровавых ужасов войны, а жили в мире и спокойствии, радовались каждому новому дню, как это делаю я.

Анне Илларионовне Щепетко, когда война пришла в их далекую полесскую деревушку Савичи, что на Брагинщине, едва исполнилось 15. Юной девушке пришлось рано повзрослеть: война забрала мать, и заботы за младшими братьями легли на девичьи плечи. Потом с отцом и еще тремя старшими братьями Аня ушла в партизанский отряд. Ей довелось пройти через самое страшное и остаться в живых. В 1986 году Анну Щепетко и ее земляков постигло новое горе – взрыв на Чернобыльской АЭС. С тех пор Новая Гусевица стала новым домом для семьи Щепетко.

Анне Илларионовне – 92, но она не теряет стойкости духа и чувства юмора даже теперь, когда здоровье пошатнулось. За прикованной к постели женщиной постоянно ухаживают дочь Тамара и зять Николай Мороз. Причем Николай, который находится на заслуженном отдыхе, заботится об Анне Илларионовне практически с утра до вечера, поскольку Тамара работает в магазине продавцом. Он и в быту подсобит, и предписания врачей поможет выполнить, и как настоящий хозяин содержит в идеальном порядке дом и придомовую территорию, ухаживает за садом, где можно найти не только привычные для нашей полосы яблони, но и персики, и виноград. К слову, Николай тоже из переселенцев, правда, из Хойникщины. Признается, что с годами все чаще тоскует по родине.

Сегодня, окруженная любовью и заботой родных, Анна Щепетко все реже вспоминает войну, и не потому, что с тех пор прошло 75 лет, а просто очень тяжело даются те воспоминания. «Трудно было, – говорит она, – много горя принесла война. Пусть это никогда не повторится».

Во время комиссионного обследования заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Серафимович, председатель районного совета ветеранов Мария Максимчикова и председатель РО РОО «Белая Русь» Ирина Палубец от имени всех благодарных потомков поздравили участников Великой Отечественной войны с наступающим праздником, высказали слова искренней благодарности за мужество и отвагу, за мирное небо над головой, попутно интересуясь состоянием здоровья ветеранов, предлагая необходимую помощь. До дня Великой Победы остается совсем немного времени, но ни один участник Великой Отечественной войны, проживающий в Буда-Кошелевском районе, не останется без внимания.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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На неделе представители общественности и социальной службы навестили ветеранов Великой Отечественной войны. Визиты, в ходе которых были...
 
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