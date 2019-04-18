Мария Степаненко отметила свой 80-летний юбилей

Источник материала: Газета Авангард





Ветеран труда, председатель первичной организации ветеранов СП «АМИПАК»-ОАО, любящая мама и заботливая бабушка, человек с неуемной энергией и активной жизненной позицией Мария Брониславовна Степаненко отметила свой 80-летний юбилей.

Мария Брониславовна из тех людей, которые не привыкли сидеть без дела. Она и сегодня, несмотря на свой почтенный возраст, находится в строю и является хорошим примером для молодежи. Родилась она в деревне Кольчуны Ошмянского района Гродненской области в многодетной крестьянской семье.

– Мое детство выпало на военное время, и простым его не назовешь. Но надо отдать должное моим родителям, которые приложили огромные усилия, чтобы вырастить и воспитать восьмерых детей и поставить нас на ноги, – делится женщина. – До 1947 года наша семья особо ни в чем не нуждалась, так как родители держали большое хозяйство: было у нас и свое гумно, и свирен. Кроме того, отец был сапожником, а мама хорошей швеей, они шили для сельчан. Но после того как родители вступили в колхоз, почти все имущество пришлось отдать. Чтобы как-то себя прокормить, ранней весной мы собирали на поле щавель, ловили рыбу и раков, которых продавали на рынке, с раннего детства жали колосья, занимались прополкой.

Закончив семилетку, наша героиня поступает учиться на бухгалтера в Ошмянский сельскохозяйственный техникум. После его окончания была направлена на работу в Россонский район Витебской области, где работала инструктором-бухгалтером по сельхозучету на Красноармейской МТС. Здесь же встретила и своего будущего супруга Павла Миновича, ветерана войны 2-й группы, с которым они прожили в любви и согласии 30 лет, родили и воспитали троих детей.

На Россонщине семья прожила недолго. Так как Павел Минович был родом из Сельца Буда-Кошелевского района, они переехали на его малую родину, чтобы присматривать за его престарелыми родителями. С 1960 года для Марии Брониславовны Будакошелевщина стала вторым домом. Свой трудовой путь на новом месте она начинала бухгалтером материального стола совхоза «Буда-Кошелевский», где проработала девять лет, потом 23 года занимала должность главного бухгалтера Краснокурганского отделения «Сельхозтехника», затем трудилась в СП «АМИПАК»-ОАО, а с 2000 по 2016 год являлась главным бухгалтером ОДО «Агротехкомплект».

– Я никогда не сидела без дела. Даже выйдя на заслуженный отдых, поняла, что без работы не могу. Поэтому на пенсии пробыла несколько месяцев и опять приступила к работе, благо, мои знания и опыт оказались востребованы, – рассказывает Мария Брониславовна. – Вот и сегодня каждый день буквально расписан по часам. Я не могу без движения, мне надо быть постоянно чем-то занятой. С приходом весны забот прибавляется. Практически каждый день езжу в Недойку, где у меня есть дом и приусадебный участок, а там я воплощаю в жизнь все свои задумки, выращиваю овощи, ягоды, ухаживаю за цветами.

Несмотря на то что жизнь ей преподносила множество испытаний, она считает себя счастливым человеком, ведь на ее пути встретилось много хороших и добрых людей. Мария Брониславовна «богатая» бабушка: у нее 6 внуков и 8 правнуков, за успехами которых она наблюдает и всем сердцем радуется каждому новому достижению.

– Главное богатство человека – это его семья, где его любят и ждут. Оглядываясь назад, могу сказать, что прожила интересную, яркую и насыщенную жизнь. Внуки и дети меня не забывают, частенько наведываются в гости. Стараюсь принимать активное участие в общественной жизни района и ветеранской организации, много читаю, работаю в огороде. Все это дает мне силы двигаться дальше и не унывать, – отмечает Мария Степаненко.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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