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Лукашенко не исключает ослабления санкций за употребление наркотиков

19.04.2019 13:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко допускает корректировку законодательства в части снижения в отдельных случаях мер уголовного преследования за употребление наркотиков.

"За наркотики никакой амнистии не будет. Если только посмотрим на какие-то персоналии, которые не распространяли, не производили, а употребляли наркотики. И то – исключительно в персональном виде", - сказал А.Лукашенко, отвечая на вопросы парламентариев после традиционного послания белорусскому народу и парламенту.

При этом президент подчеркнул сохранение жесткого наказания за производство и распространение наркотических средств. "Мы не зря жесткие принимали решения, в том числе законы писали, чтобы от них отступиться. Не производи, не распространяй, ну и, желательно, чтобы не потребляли", - отметил А.Лукашенко.

Президент заявил, что намерен обсудить "наркотическую" статью с главой МВД Игорем Шуневичем. "Мы к этому вопросу вернемся. Игорь Шуневич сам предложил к этому вернуться. Посмотрим на вопрос, как он от имени милиции поставил – по употреблению. Но по производству и распространению – это негодяи полные. Вряд ли там будет какое-то послабление", - сказал глава государства.

Как сообщалось, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич в феврале сообщил, что парламент Беларуси в ближайшее время рассмотрит изменения в ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), предусматривающие снижение на 2 года нижних пределов санкций по частям 2 и 3 статьи.

При этом он констатировал, что "мы, МВД, последовательно возражаем против смягчения наказания, смягчение ни к чему не приведет". Между тем, "и наша позиция, и позиция Верховного суда не являются превалирующими, законодатель не связан с МВД и вправе принять то, что считает нужным", - отметил представитель ведомства.

В декабре 2018 года в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении депутаты решили изъять из него запланированное смягчение санкций по частям 2 и 3 статьи 328 УК. Смягчение ответственности по некоторым наркотическим преступлениям было исключено из законопроекта из-за неснятых возражений принципиального характера некоторых госорганов, в том числе МВД.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко тогда отметил, что поправки прошли широкое общественное обсуждение. "Но однозначного мнения сегодня нет ни в обществе, ни и у депутатов. Поэтому надо еще поработать", - сказал спикер.

Принятые в первом чтении нижней палатой парламента поправки в ст.328 УК предусматривали снижение нижнего предела наказания по ч.2 (оборот с целью сбыта) с пяти до трех лет лишения свободы и по ч.3 (то же преступление, совершенное группой лиц, в крупном размере или ранее уже судимым за наркотики) с восьми до шести лет лишения свободы.

Снижение санкций по обороту наркотиков без цели сбыта (в основном, потребителям) не планировалось. По этой части статьи предусматривается ограничение свободы на срок до 5 лет, вплоть до лишения свободы сроком от 2 до 5 лет. При этом верхний предел наказания за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, может грозить наказанием вплоть до 25 лет лишения свободы.

Родственники осужденных и ряд правозащитников неоднократно критиковали назначение судами больших сроков наказания некоторым осужденным, у которых были обнаружены, по их словам, небольшие дозы для личного потребления.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко допускает корректировку законодательства в части снижения в отдельных случаях мер уголовного преследования за...
 
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