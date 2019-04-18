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Лукашенко: готов пойти на любые реформы, которое население способно выдержать

19.04.2019 13:41 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко  заявляет, что готов пойти на любые реформы, которые способно выдержать население страны, для достижения задачи по росту ВВП до $100 млрд к 2025 году.

"Я готов пойти на любые реформы, которые вы способны выдержать", - сказал А.Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту в пятницу, отвечая на вопрос депутата Анны Канопацкой. 

"Не надо меня упрекать в том, что я ретроград и не хочу никаких реформ", - добавил лон.

"Может, не реформ. Мы уже, как в народе кажуць (говорят – ИФ), спаскудзiлi (испортили – ИФ) это понятие – реформы. Я использую слово "совершенствование", чтобы не ломать… Реформа связана с ломкой", - заметил президент.

"Если вы хотите реформ (не вы лично, Анна, вы в любой реформе выживите, вы человек активный, молодой)… Но у нас же есть огромная масса населения, которая при слове "реформы" под плинтус лезет",  - констатировал президент.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко  заявляет, что готов пойти на любые реформы, которые способно выдержать население страны, для достижения задачи по росту...
 
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