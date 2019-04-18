В выходные воздух прогреется до +18°С

Источник материала: Интерфакс

В предстоящие выходные воздух прогреется до +18°С, сообщают синоптики.

20 апреля ночью погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем преимущественно по северо-восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..+6°С, максимальная - днем будет находиться в пределах от +10°С по северо-востоку до +18°С по юго-западу республики. Атмосферное давление будет падать.

21 апреля во многих районах республики сохранится влияние малоподвижного атмосферного фронта. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, днем +11..+17°С.

22 апреля территория Беларуси окажется в поле повышенного атмосферного давления, лишь ночью по крайнему юго-западу страны еще скажется влияние атмосферного фронта, перемещающегося на юго-восток Польши. Существенных осадков по республике не ожидается, лишь ночью в отдельных районах по югу Брестской области возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0..+7°С, днем +13..+18°С.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды .