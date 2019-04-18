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Лукашенко заявляет о готовности продать Беларуськалий за $30 млрд, но предлагают только $5 млрд

19.04.2019 13:22 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко  заявляет о готовности продать ОАО "Беларуськалий", но по цене не ниже $30 млрд.

"Я готов сегодня продать "Беларуськалий". Я посчитал и назвал цену – $30 млрд. (…) Но никто не хочет. "Беларуськалий" у меня хотят купить и в России, и в Китае, и в Америке, везде. Но за $5 млрд. (…) За $5 млрд его никто не продаст, $30 млрд  - пожалуйста", - сказал А.Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту в пятницу. 

Он обратил внимание, что выручка предприятия только в прошлом году составилА $2,5 млрд. "И прибыль там у него есть", - заметил президент.

По словам А.Лукашенко, он готов также к продаже и других "гигантов" белорусской промышленности. "Я и БелАЗ готов продать, и МАЗ. Но надо заплатить такую цену, которая удовлетворяет собственника. А они хотят взять бесплатно", - добавил он.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко  заявляет о готовности продать ОАО "Беларуськалий", но по цене не ниже $30 млрд.
 
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