Лукашенко заявляет о готовности продать Беларуськалий за $30 млрд, но предлагают только $5 млрд

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о готовности продать ОАО "Беларуськалий", но по цене не ниже $30 млрд.

"Я готов сегодня продать "Беларуськалий". Я посчитал и назвал цену – $30 млрд. (…) Но никто не хочет. "Беларуськалий" у меня хотят купить и в России, и в Китае, и в Америке, везде. Но за $5 млрд. (…) За $5 млрд его никто не продаст, $30 млрд - пожалуйста", - сказал А.Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту в пятницу.

Он обратил внимание, что выручка предприятия только в прошлом году составилА $2,5 млрд. "И прибыль там у него есть", - заметил президент.

По словам А.Лукашенко, он готов также к продаже и других "гигантов" белорусской промышленности. "Я и БелАЗ готов продать, и МАЗ. Но надо заплатить такую цену, которая удовлетворяет собственника. А они хотят взять бесплатно", - добавил он.