Строительство Нежинского ГОКа идет по плану, объект будет сдан в намеченные сроки – Гуцериев

Источник материала: Интерфакс

Возведение Нежинского ГОКа идет по плану, он будет сдан в намеченные сроки, заявил председатель совета директоров ИООО "Славкалий" Михаил Гуцериев.

"Строительство комбината идет по плану, он будет сдан в намеченные сроки", – сказал М.Гуцериев на заседании штаба строительства Нежинского ГОКа. Его слова цитирует пресс-служба "Славкалия".

"Из докладов участников совещания стало известно, над какими объектами строящегося комплекса завершены работы: выполнено строительство бульдозерного отвала и подъездной дороги к ГОКу, восстановлены мелиоративные системы, выполнена реконструкция железнодорожной станции Уречье", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там отмечается, что 11 объектов обеспечены проектной документацией, и сегодня в активной фазе строительства находятся: административно-бытовые комплексы, автотранспортный цех, блок складских помещений и др. Выполняется прокладка воздушной линии и других объектов. Завершаются работы по прокладке газопровода длиной 43 км до строящегося калийного комплекса.

Также активизированы работы по обеспечению электроснабжением Нежинского ГОКа на постоянный период эксплуатации. В рамках проекта на территории калийного комплекса предусмотрено строительство понижающей подстанции на 110 кВ "Нежинская", которая в дальнейшем распределит полученную электроэнергию по предприятию. "Славкалий" завершает разработку проектно-сметной документации для объекта, выполняет закупку оборудования. Питание подстанция получит от существующей подстанции 110/10 кВ "Калийная", расположенной в 20 километрах от Нежинского ГОКа, по воздушной высоковольтной линии.

"Успешно выполняется строительство ВЛ: подрядная компания занята устройством фундаментов под электрические опоры и монтажом металлоконструкций. В текущем году "Славкалию" предстоит также выполнить реконструкцию самой подстанции", - говорится в сообщении.

"Будущему предприятию понадобится порядка 6-7 тыс. кубических метров питьевой и технической воды в сутки. Добывать воду планируется из 6 артезианских скважин глубиной 140 м. На текущий момент "Славкалий" успешно выполнил буровые работы и обустройство пяти из них. В активной фазе строительство водозаборных сооружений. Выполняется изготовление насосной станции для подготовки воды питьевого качества. Монтажные работы планируется начать в летний период. Началось строительство двух резервуаров для хранения очищенной воды объемом 1500 кубических метров. Также выполняется прокладка водовода протяженность 5 км до территории строящегося калийного комплекса", - проинформировали в компании.

Там напомнили, что в конце прошлого года началось строительство жилого квартала на 330 квартир для сотрудников "Славкалия". Объект будет расположен в городе Любань. Специалисты подрядной организации "Бобруйский завод КПД" завершили монтаж бетонных плит цокольного этажа, завершают аналогичные работы на первом этаже. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в текущем году. На июль запланировано начало строительства второго из четырех домов квартала.

"Немецкая подрядная компания "Deilmann-Haniel" продолжает стволопроходческие работы на руднике. Механизированный комплекс SBR "Ульяна" на клетевом стволе достиг отметки забоя порядка 180 метров, несколько опережая "Ольгу" на скиповом стволе, дошедшую до глубины 170 метров. К этому времени машины успешно прошли песок и меловую породу, сейчас в работе глиняный пласт", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что совещание прошло с участием представителей органов власти: заместителя председателя Миноблисполкома Сергея Невмержицкого, председателя Любанского исполкома Сергея Казецкого, заместителя министра экономики Елены Перминовой, а также представителей всех подрядных организаций, выполняющих текущие работы на объекте.

Как сообщалось, началом строительства Нежинского ГОКа на базе Старобинского месторождения калийных солей считается сентябрь 2015 года, когда президент Беларуси Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев заложили капсулу в ознаменование начала строительства.

Нежинский ГОК станет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год.

Общая стоимость проекта превышает $2 млрд, в том числе более $370 млн в 2018 году. Строительство комбината начато в 2016 году. ГОК должен быть возведен за четыре года. Реализует проект ИООО "Славкалий" (дочка британской компании GCM Global energy plc), входящий в ПФГ "Сафмар" М.Гуцериева.

Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры.

В настоящее время единственным производителем хлоркалия в Беларуси является принадлежащий государству "Беларуськалий".

Беларусь в 2018 году увеличила экспорт калийных удобрений на 2,7% по сравнению с показателем 2017 года - до 6,61 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества). Физический эквивалент экспорта превысил 11 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт калийных удобрений возрос на 20,3% - до $2,72 млрд. На долю Беларуси приходится около 25% мирового экспорта хлоркалия.